Quand Sony voulait lancer un Robin Hood Universe

Ces dernières années, les univers cinématographiques sont la vraie grande tendance. Si Marvel a donné un vrai coup de fouet au genre avec le Marvel Cinematic Universe, DC Comics (DC Extended Universe), Legendary (le Monster Universe) ou Universal Pictures (le Dark Universe) s’y sont aussi essayés. Sony le construit aussi peu à peu autour du personnage de Spider-Man. Mais, il y a quelques années, c’est un autre héros qui attirait les regards chez Sony : Robin Hood alias Robin des Bois en français.

Un univers surprenant autour de Robin Hood

L’histoire commence en 2014. Pour la première fois, la presse se fait alors l’écho de l’intention de Sony de construire un univers étendu autour de Robin des Bois et des personnages qui sont proches de lui. On aurait donc eu le droit à des films sur Frère Tuck, Lady Marianne, Petit Jean ou encore Will l’Ecarlate. A l’époque, Sony les imagine un peu comme des sortes de super-héros du Moyen-Age et envisage donc de créer tout un univers semblable au MCU, mais dans dans une tonalité qui serait sans doute plus celle de Fast and Furious, avec la notion de groupe d’amis. Comme chez les Avengers, l’ambition était aussi de proposer un grand film rassemblant ensuite tous les personnages.

On a envie de dire que c’est une bonne nouvelle que ce projet n’ait pas abouti tant il ressemble à de la folie douce avec le recul. Si les personnages secondaires de l’histoire de Robin des Bois sont intéressants, c’est parce qu’ils apportent à la légende de l’homme qui vole aux riches pour donner aux pauvres.

La dernière tentative d’exploiter le personnage avec Taron Egerton dans le rôle principal s’est avéré un ratage complet. Mais les deux précédents avec Russel Crowe (dirigé par Ridley Scott) et Kevin Costner (dirigé par Kevin Reynolds) ont eu un écho plus positif auprès du grand public.