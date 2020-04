Quand Tarantino voulait réaliser un film Marvel

Ces derniers temps, on parle surtout de Tarantino dans la rubrique de ce qu’il aurait pu faire ou de ce qu’il voudrait faire. Du reboot de Predator, au projet avorté de film Star Trek, il semble avoir une main partout un peu partout et nulle part à la fois. Mais, on apprend grâce à ses confidences dans un podcast américain, qu’il a même eu l’ambition très sérieuse de réaliser un film Marvel et qu’il savait même quel acteur il voulait pour le rôle.

Tarantino fan de Luke Cage ?

Bien sûr, l’anecdote n’est pas nouvelle. L’histoire prend place dans les années 90. A l’époque, Quentin Tarantino vient de réaliser Reservoir Dogs qui est un vrai succès. Il réfléchit donc à son prochain sujet et c’est du côté de Marvel qu’il se penche et plus précisément du personnage de Luke Cage. Un sujet qu’il avait déjà abordé en longueur en 2013, quand Netflix s’est lancé dans l’adaptation de la série.

Interrogé par Amy Schumer, il est revenu sur le sujet, pour expliquer qu’il avait même déjà en tête l’acteur pour jouer le rôle.

Mes potes fans de comics m’ont convaincu de ne pas le faire, car à l’époque j’étais convaincu que Laurence Fishburne était le mec parfait pour jouer Luke Cage. Mes potes ne voyaient que Wesley Snipes pour jouer le rôle, mais moi je leur disais que Larry Fishburne était de la trempe de Marlon Brando, c’était vraiment ‘the man’. Mais ils ont tellement insisté que j’ai fini par tout envoyer balader, parce qu’ils ont ruiné tout ce que j’avais en tête !

Quelques années plus tôt, Laurence Fishburne venait d’exploser aux yeux du grand public avec le rôle d’Ike Turner, dans le film Tina. Puis au tournant du siècle, il incarnera Morpheus dans la trilogie Matrix. Depuis, il est apparu dans Ant-Man et la Guêpe de Marvel. Mieux vaut tard que jamais.

Et Quentin Tarantino dans tout ça ? C’est Pulp Fiction, Palme d’Or 1994 qui aura finalement ses faveurs. On connaît la suite.