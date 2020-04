Tarantino pourrait être aux manettes du reboot de Predator

La nouvelle est pour le moins surprenante mais elle s’inscrit dans la droite ligne du développement de Disney. Avec l’acquisition de Fox, l’entreprise a mis la main sur un catalogue de droits et de films qui va bien au-delà de Mickey et des princesses. Dans le lot, on trouve notamment des franchises abandonnées ou presque, comme Predator. Si le dernier film est sorti en 2018, comme la plupart, c’est du genre que l’on préfère oublier rapidement, à moins d’avoir un goût pour son charme désuet. Mais, les choses pourraient changer et Disney se doter d’un nouveau reboot .

Tarantino chargé de l’écriture du script du nouveau Predator ?

En effet, selon le site We Got This Covered, Disney aurait bel et bien activé le projet de (léger) reboot qui se profile pour la saga Predator. Une idée qui traînait déjà dans les esprits depuis un certain temps. L’idée semble être d’oublier le film de 2018 et Shane Black. Le réalisateur qui aurait déjà été choisi est Robert Rodriguez (Alita : Battle Angel, Sincity, Grindhouse…). Or, pour ceux qui ont suivi un peu le travail du réalisateur américain, il est particulièrement proche de Quentin Tarantino. Les deux hommes ont collaboré à plusieurs reprises.

L’idée serait donc de demander au réalisateur de Reservoir Dogs, Pulp Fiction et Kill Bill de signer le scénario de ce reboot de Predator. Si le concept peut sembler étrange et surtout éloigné du reste de l’oeuvre de Quentin Tarantino, ce dernier n’hésite jamais à sortir un peu des sentiers battus. Il l’a déjà prouvé avec son projet (désormais avorté) autour d’un film Star Trek.

Rodriguez de son côté avait déjà réalisé le premier reboot de Predator en 2010. Autant dire qu’il connaît bien le genre et l’univers du film. Sur ses dernières réalisations, on apprécie en général plutôt l’esthétique que l’histoire. De quoi donner tout son sens à un travail avec Quentin Tarantino.