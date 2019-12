Tarantino abandonne son projet de film Star Trek

On ne vous dira pas qu’on vous l’avait dit, mais le cœur y est. Quentin Tarantino et Star Trek, c’est déjà un concept qui s’écrit au passé. Avant même d’avoir vécu. Il faut dire que le fantasque réalisateur a déjà un programme chargé. Après son film Once Upon a Time in Hollywood, acclamé par la critique, et alors qu’il vient de dévoiler la sortie prochaine d’un film Kill Bill 3, avait-il vraiment du temps à perdre sur un projet de ce type ?

Beam me up Quentin !

Le concept était apparu en 2017. Quentin Tarantino allait écrire et réaliser un film Star Trek. Un épisode qui aurait bien entendu été à la sauce du réalisateur, soit très éloigné de ce que l’on a pu voir jusque-là.

En mai dernier, on apprenait même qu’il en aurait sérieusement discuté, mais qu’il attendait d’en avoir fini avec Once Upon a Time in Hollywood. Suffisant pour relancer les espoirs les plus fous des fans de la franchise qui ont déjà le droit à une nouvelle série autour du personnage de Picard, se prennent à un rêver d’un retour en grâce de l’Enterprise. Le rapprochement, désormais acté, entre Viacom et CBS n’a fait que renforcer ces espoirs.

Mais, interrogé par Consequence of Sound, Quentin Tarantino a douché les fans. Alors que le média voulait en savoir plus sur ce Star Trek censé être plutôt violent, il a tout de suite annoncé la couleur.

Je pense que je laisse tomber ce Star Trek.

Concrètement, on sait qu’il en avait parlé avec JJ. Abrams qui joue un rôle majeur dans la franchise. Mais pas officiellement avec la Paramount. Surtout, il y a le fameux projet de Star Trek 4 qui a toujours du mal à se lancer correctement, on vient d’avoir le droit à un changement de réalisateur. Autant dire que lui mettre la concurrence de Quentin Tarantino dans les pattes, n’était pas forcément la meilleure solution.