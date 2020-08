Quand Tom Cruise ne voulait laisser personne courir à ses côtés

Ceux qui ont déjà vu un film de Tom Cruise, l’ont sans aucun doute déjà vu courir, beaucoup, sur des distances parfois folles et avec une incroyable capacité de résistance. En 2018, Rotten Tomatoes s’était même lancé dans une drôle d’étude. On apprenait que l’acteur de Top Gun avait couru plus de 7 kilomètres à l’écran. C’est dans Mission Impossible 3 qu’il aurait couru la plus grande distance (980 mètres). Un goût de l’exercice qui serait même directement relié à la performance des films au box-office. Mais, cela ne marche visiblement pas à chaque fois…

Tom Cruise et le bide de la Momie

En 2017, l’acteur participe au reboot de la Momie. Un film qui sera un bide incroyable au box-office. Dans le film, il n’a couru « que » 311 mètres. A peine un petit sprint d’échauffement. Mais surtout, le sujet a pris une véritable dimension politique sur le plateau de tournage. en effet, Annabelle Wallis, qui partageait l’affiche du film avec lui, voulait courir à ses côtés. Et autant dire que le convaincre n’a pas été facile, comme elle vient de le confier au Hollywood Reporter.

Il évolue à un autre niveau, vous savez, j’ai coché une case. J’ai pu courir avec lui à l’écran, mais il ne voulait pas au départ. Il a dit : ‘personne ne court à l’écran avec moi’, et j’ai répondu : ‘mais je suis une très bonne coureuse’.

Pour convaincre l’acteur, elle a été contrainte de faire ses preuves sur un tapis de course. Annabelle le faisait volontairement quand il arrivait sur le plateau, pour qu’il la voit courir. Quand il a finalement accepté de courir avec elle, la jeune femme a savouré son succès : « pour moi, c’était mieux qu’un Oscar ». Mais, on imagine que l’équipe aurait tout de même préféré que la Momie soit un succès…