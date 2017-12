Quatre choses (et beaucoup d’autres) que vous ne pensiez pas pouvoir acheter avec des bitcoins

On peut déjà acheter beaucoup de choses avec des Bitcoins. Voici quelques exemples.

Contre toute attente, on peut acheter bien plus de chose qu’il n’y parait, avec le bitcoin. Bien que sa possession ait actuellement intérêt plus spéculatif qu’autre chose, le bitcoin reste avant tout une monnaie. Et il n’y a pas que dans quelques établissements japonais que cela est possible. Comme nous le rappellent nos confrères de Digital Trends, voici un tour d’horizon des détaillants et entreprises seront disposés à l’accepter comme monnaie légitime.

Des pizzas

Si on peut acheter des Pizzas avec le bitcoin, alors celui-ci devient vraiment crédible. Et PizzaForCoins le permet, en prime pour différentes chaînes de pizzas à travers leurs sites web. De la même manière que le service évoqué précédemment, ce site se révèle être un moyen de contourner les chaînes de pizza qui n’acceptent à l’heure actuelle aucune crypto-monnaie.

Des billets d’avion & d’hôtel

Les agences de voyages sont en avance sur le bitcoin depuis un certain temps. Étonnamment, les grandes compagnies comme Expedia et CheapAir acceptent maintenant le bitcoin directement à travers leurs sites Web pour les réservations d’hôtel et les billets d’avion. Vous pouvez même aller dans l’espace avec Virgin Galactic.

Des ordinateurs

En 2014, Dell avait annoncé accepter le bitcoin sur sa boutique en ligne. Mais aujourd’hui, ce n’est plus le seul : vous pouvez vous rendre sur le site Newegg et acheter n’importe quel ordinateur ou composant informatique dont vous pourriez avoir besoin, le tout avec des bitcoins !

Des cartes-cadeaux et… presque n’importe quoi

Non seulement les cartes-cadeaux peuvent être utilisées comme cadeaux réels, mais elles vous permettent de dépenser votre stock de bitcoins dans presque tout ce que vous voulez. Sur les sites comme Gyft et eGifter, vous pouvez acheter des cartes-cadeaux pour de nombreux revendeurs qui n’acceptent pas encore la crypto-monnaie. Et plus intéressant encore, vous pouvez acheter des cartes-cadeaux Amazon et, de là, acheter littéralement n’importe quoi.

Attention cependant, notre pays ayant souvent quelques wagons de retard sur les technologies et usages émergents, ne soyez pas surpris si la majorité des services mentionnés dans cet article ne sont pas encore disponibles dans nos contrées (même si vous pouvez faire un don en Bitcoins à notre plateforme Dronestagram pour participer au financement de son développement…)