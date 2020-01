Quel rôle pour Christian Bale dans Thor : Love and Thunder ?

Thor va avoir le droit à un quatrième film. La nouvelle est déjà connue depuis plusieurs mois et fait saliver les fans pour plusieurs raisons. Déjà pour la possibilité de retrouver Tessa Thompson, Natalie Portman et Chris Hemsworth, sous la direction de Taika Waititi. Mais aussi parce que l’on sait que quelqu’un d’autre va porter Mjolnir, en l’occurrence Natalie Portman. Une autre bonne nouvelle vient d’être annoncée, Christian Bale pourrait très sérieusement rejoindre le casting. Rien n’est encore signé, mais la piste serait sérieuse et pas si surprenante après le cameo de Matt Damon dans Thor : Ragnarok.

Un peu plus qu’un cameo pour Christian Bale ?

Mais quel est vraiment l’objectif des deux camps avec ce deal ? Un simple cameo, pour le retour de celui qui n’a pas joué dans un film de super-héros depuis 2012 avec The Dark Knight Rises ? Cette bascule de DC à Marvel pourrait bien être un peu plus dense que quelques simples plans à l’écran.

Certains médias évoquent la possibilité de faire intervenir le personnage de Balder le Brave, un Asgardien apparu pour la première fois dans les comics en 1962 qui se révèle être le demi-frère de Thor.

Mais, comme le note le site américain CBR, c’est un autre personnage qui a des allures d’évidence pour Christian Bale. Le film Thor : Love and Thunder a la possibilité de jouer avec les univers alternatifs. Un concept pour le moins séduisant qui semble coller aux ambitions actuelles de Marvel. Or, dans ce registre, on rêve de voir apparaître Beta Ray Bill. C’est l’un des autres héros qui sont capables de saisir Mjolnir, (ce qui pourrait être aussi lié à Natalie Portman) mais surtout, dans les comics, il finit avec une autre arme nommée Stormbreaker, la hache que possède Thor depuis Infinity War. Bref, on a le droit de rêver. Reste à savoir si cela deviendra réalité.