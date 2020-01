Quelle est la priorité des joueurs européens concernant la PS5 et la nouvelle Xbox ?

Dans moins d’un an, Sony et Microsoft écriront une nouveau chapitre de l’histoire du jeu vidéo avec le lancement d’une neuvième génération de consoles. La PS5 et la nouvelle Xbox auront pour tâche de succéder à la PS4 et la Xbox One qui ont séduit pas moins de 150 millions de joueurs depuis 2013. Ainsi, il est important de savoir quelles sont les priorités des joueurs concernant l’arrivée de ces nouvelles consoles ! Et c’est justement le sujet de cette étude sérieuse parmi 8.000 joueurs.

Les graphismes : La priorité des joueurs !

C’est donc une étude menée par GameTrack réalisé en partenariat par ISFE et Ipsos MORI. Le sondage rassemble de plus de 8000 personnes dont l’âge est compris entre 11 et 64 ans. Le thème du sondage était donc les attentes des consommateurs de jeux vidéo vis-à-vis des consoles next-gen qui arriveront en fin d’année 2020.

Les personnes qui ont participé à cette étude viennent de France, d’Espagne, d’Allemagne, d’Italie et du Royaume-Uni. Il s’agit donc des attentes de joueurs européens. L’étude est divisée en deux catégories : Les joueurs en général. Puis les joueurs console seulement.

78% des joueurs consoles souhaitent de meilleurs graphismes

La grande majorité des joueurs souhaitent des graphismes très réalistes sur PS5 et la prochaine Xbox. Cette option arrive également en tête chez les joueurs en général avec 68%.

71% des joueurs consoles souhaitent des temps de chargement raccourcis pour les jeux dématérialisés

La deuxième option la plus populaire pour les joueurs consoles, c’est les temps de chargements raccourcis pour les jeux dématérialisés. Chose qui devrait carrément disparaître selon Sony pour sa PS5. Cette option est également deuxième chez les joueurs en général avec 63%.

59% des joueurs consoles souhaitent une rétrocompatibilité avec leur ancienne console

En troisième position, les joueurs consoles souhaitent que les futures consoles soient rétrocompatibles ! La PS5 devrait lire les jeux PS4, et la Xbox devrait lire tous les jeux de la marque (Xbox, Xbox 360, Xbox One). Cette option est quatrième pour les joueurs en général avec 48%/

58% des joueurs consoles souhaitent avoir la possibilité de jouer à des jeux physiques

En quatrième position, les joueurs consoles souhaitent pouvoir jouer à des jeux physiques. Preuve que le dématérialisé n’a pas encore gagné la bataille. Une option qui est souhaitée par 47% des joueurs en général.

57% des joueurs consoles souhaitent pouvoir jouer grâce à la détection de mouvement

Apparement les options comme Kinect, les PS Move ou encore la détection de mouvement de la Switch est important puisque 57% des joueurs consoles le souhaitent. Pour ce qui est des joueurs en général, cette option est souhaitée par 49% des joueurs.

52% des joueurs consoles souhaitent utiliser des applications comme Netflix, YouTube etc…

Preuve que le jeu vidéo à changé, les joueurs souhaitent avoir plus qu’une console de jeux vidéo. Un hub permettant de jouer, mais aussi de profiter d’applications comme Netflix, YouTube, Disney+, Amazon Prime ou encore Twitch ! Un souhait partagé par 41% des joueurs en général.

51% des joueurs consoles souhaitent streamer directement depuis leur console

C’est une possibilité sur PS4 et sur Xbox One, et 51% des joueurs consoles le souhaitent également sur la PS5 et la prochaine Xbox. La possibilité de pouvoir streamer leurs jeux directement sur Twitch ou YouTube Gaming. Un souhait pour 44% des joueurs en général.

49% des joueurs consoles souhaitent une résolution en 8K

Est-ce réellement utile ? Quoi qu’il en soit, 49% des joueurs consoles souhaitent avoir une résolution 8K sur leur PS5 et leur Xbox. Contre 40% pour les joueurs en général.

45% des joueurs consoles souhaitent une portabilité de leur console

Point important, 45% des joueurs consoles souhaitent avoir la possibilité de jouer en mode portable à la PS5 et la nouvelle Xbox comme il est possible de le faire sur Nintendo Switch. Un souhait partagé par 38% des joueurs en général.

43% des joueurs consoles souhaitent une compatibilité VR

Enfin, le dixième point est la réalité virtuelle où 43% des joueurs consoles souhaitent pouvoir bénéficier de cette option. En ligne de mire, le PSVR 2 qui semble bien dans les plans de Sony. Un souhait partagé par 37% des joueurs en général.