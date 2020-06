Quelle est la meilleure tablette tactile en 2020 ?

Les tablettes tactiles ont bien changé depuis le premier iPad. Alors qu’elles ont longtemps joué un rôle consultatif les tablettes se sont peu à peu perfectionnées pour se rapprocher du PC portable. Sur un marché saturé, les constructeurs ont donc joué la carte de la productivité pour relancer les ventes. À ce petit jeu, Apple s’impose comme la référence absolue avec son iPad Pro. Mais d’autres marques ont su proposer des concepts tout aussi intéressants et complets.

Si l’entreprise californienne occupe majoritairement ce guide, c’est d’abord parce qu’elle propose une gamme complète de tablettes, mais aussi parce qu’elle a su s’adapter aux besoins des consommateurs. Le manque d’audace de la concurrence a également joué en sa faveur. Mais alors quelle tablette tactile choisir en 2020 ? Voici notre guide complet.

iPad Pro 2020 : joue la comme un PC

Tim Cook le répète depuis le premier iPad Pro, mais cette version 2020 est sans doute celle qui se rapproche le plus d’un PC portable. Avec ce modèle, Apple apporte quelques changements assez minimes par rapport au précédent, mais bienvenus.

Plus puissant, l’iPad Pro 2020 intègre un double capteur photo comparable à celui de l’iPhone XS. Si l’utilité d’un tel matériel sur une tablette reste discutable, on soulignera que l’entreprise souhaite mettre en avant l’utilisation de la réalité augmentée. En plus de son double capteur, l’iPad Pro embarque donc la technologie Lidar qui analyse une pièce en trois dimensions à la vitesse de la lumière.

Outre ce regain de puissance, l’iPad Pro 2020 s’accompagne d’un nouvel accessoire (pas encore disponible à l’heure où nous écrivons ces lignes). Le Magic Keyboard est un support pour l’iPad Pro 2020 doté d’un clavier et d’un trackpad à la sauce Apple. Attention, son prix stratosphérique (399 euros) pourrait en refroidir plus d’un.

Grâce à une mise à jour d’iPad OS, l’iPad Pro 2020 est donc compatible avec une souris. L’ensemble de ces améliorations fait donc de l’iPad Pro un presque PC, plus simple à utiliser, plus endurant et tactile. Sa principale force réside dans l’ergonomie et la simplicité d’utilisation d’iPad OS. C’est d’ailleurs ce qui pousse la plupart des consommateurs à opter pour un iPad plutôt qu’une tablette concurrente.

L’iPad Pro n’en demeure pas moins un produit réservé à un public aux finances confortables. Comptez 899 euros pour le modèle de 11 pouces, 1119 euros pour le 12,9 pouces. Ajoutez à cela 399 euros si vous souhaitez le nouveau clavier/trackpad. L’Apple Pencil, lui, est facturé 135 euros.

Samsung Galaxy Tab S6 : la meilleure sous Android

Samsung fait partie des rares constructeurs (avec Huawei) à lancer de nouvelles tablettes. Si elles sont moins plébiscitées que l’iPad, c’est parce qu’Android n’a pas été pensé pour une telle utilisation. Pendant des années, l’expérience sur tablette Android était donc bien loin du niveau d’un iPad.

Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Samsung le prouve avec sa Galaxy Tab S6, un modèle haut de gamme commercialisé aux alentours de 700 euros. Pour ce prix, vous profiterez d’une tablette performante (processeur 8 coeurs de dernière génération) et dotée d’un écran AMOLED de 10,5 pouces particulièrement réussi.

Compatible avec un stylet, elle prend aussi en charge un clavier et une souris. Surtout, Samsung a développé DeX, une interface pensée pour les tablettes et PC, beaucoup plus intuitive et adaptée à la productivité.

Ajoutons à cela une batterie de 7040 mAh lui assurant une excellente autonomie et on obtient la meilleure tablette Android à l’heure actuelle. Son design soigné finira certainement de vous convaincre.

Surface Pro 7 : l’hybride selon Microsoft

Alors qu’Apple peine à convaincre que son iPad Pro est « comme un PC », Microsoft a déjà séduit de nombreux utilisateurs avec ses Surface. La Surface Pro 7, lancé en fin d’année 2019, s’inscrit dans la continuité des précédents modèles. Mi-tablette, mi-PC, elle embarque Windows 10 et s’utilise donc comme un PC.

La tablette hybride embarque une puce Intel Core de 10ème génération, 4 à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage SSD. On est donc plus proche des caractéristiques d’un PC que d’une tablette.

Microsoft propose lui aussi un clavier/trackpad très efficace au quotidien. Bien que l’on déplore que cet accessoire ne soit pas fourni, son prix de 180 euros (en version Alcantara) paraîtrait presque abordable à côté du Magic Keyboard d’Apple. Proposée à partir de 769 euros, la Surface Pro 7 finira de vous convaincre avec son design et son autonomie d’une journée en utilisation.

iPad 2019 : le meilleur rapport qualité-prix

L’iPad 2019 ou plutôt le nouvel iPad reprend les codes des anciennes tablettes d’Apple. Exit l’écran bord à bord, le bouton Home et Touch ID font leur grand retour. Ce nouvel iPad incarne une sorte de reboot de l’ancien modèle avec quelques technologies récentes et un prix attractif.

Proposé à partir de 389 euros, le nouvel iPad embarque une puce A10 Fusion (la même que l’iPhone 7), un écran Retina de 10,2 pouces (9,7 pour la version 2018) et prend en charge l’Apple Pencil et un clavier externe compatible grâce au Smart Connector.

Son autonomie d’une dizaine d’heures en fait un produit incontournable en mobilité. Moins encombrant que l’iPad Pro il permet, grâce à iPad OS, de répondre aux besoins de productivité de la plupart des utilisateurs, pour un prix divisé par trois.

iPad Mini 5 : unique en son genre

Ah l’iPad Mini ! Cette petite tablette que l’on qualifie volontiers de « mignonne » n’en demeure pas moins un produit efficace. Après des années d’absence, Apple a donc discrètement relancé cette icône en la musclant beaucoup.

Unique en son genre, elle intègre un écran Retina de 7,9 pouces (True Tone). Son principal usage étant la prise de note et le dessin, elle est compatible avec Apple Pencil. Et pour répondre aux besoins de productivité, elle embarque la puce A12 Bionic avec Neural Engine.

Enfin, son autonomie d’une journée complète en utilisation devrait convaincre les utilisateurs les plus mobiles. Bien entendu, on retrouve le bouton Home avec Touch ID, grand classique de cet iPad Mini.

Ce condensé de technologie est tout de même proposé à 459 euros (64 Go) ou 629 euros (256 Go), des tarifs plus élevés que le nouvel iPad. Mais ce dernier reste moins bien équipé (puce A10 par exemple). On précisera tout de même que l’iPad Mini 5 s’oriente vers une utilisation bien précise et qu’à ce titre il ne conviendra pas à tout le monde. En tout cas, nous, il nous fait craquer.

Notre sélection des meilleures tablettes tactiles s’arrête ici. Comme tous nos guides, celui-ci sera mis à jour en fonction des sorties à venir. En attendant n’hésitez pas à nous dire quelle tablette vous utilisez et pourquoi.