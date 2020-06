Quels sont les meilleurs outils de gestion de projet ? Les indispensables…

Un outil de gestion de projet peut être utilisé de plusieurs manières. Certains s’en servent pour suivre simplement des projets, quand d’autres en font un véritable outil de communication interne, un CRM client, voir plus. L’offre sur le marché est variée, entre les outils de gestion de projet gratuits, les abonnements et les payants, l’offre est pléthorique.

C’est pourquoi nous avons créé ce guide des meilleurs outils de gestion de projets du marché. L’espace commentaire est ouvert, n’hésitez pas à nous parler des vôtres, et de leur manière de les utiliser. Cette liste est amenée à évoluer en fonction de nos découvertes et vos propositions.

Les 10 meilleurs outils pour la gestion de projet :

monday.com

Trello

Notion

Asana

Projeqtor

Freecamp

Jira

Teamwork

Wrike

Basecamp

#1 monday.com, une solution complète monday.com c’est bien plus d’un simple outil de gestion de projet. Depuis son lancement (sous le nom de daPulse), l’outil SAAS n’a fait que développer les nouvelles fonctionnalités. De l’automatisation à l’intégration aux services tiers, monday.com a pour objectif de devenir un vrai « WorkOS ». Tout le mode de fonctionnement tourne autour de tableaux qui contiennent des items et colonnes que vous pouvez créer, modifier et gérer comme vous le voulez. Pour chacun de vos besoins, vous pouvez adapter vos tableaux, et aller très loin. En interne, nous l’utilisons pour le suivi de la production, les développements de fonctionnalités, le recrutement et le suivi des clients. Les automatisations peuvent être très poussées, et le gain de temps depuis sa mise en route chez Presse-citron est colossale. C’est pour nous l’outil de gestion de projet le plus avancé de cette sélection. monday.com est disponible en essai gratuit ici. Essayer gratuitement monday.com Si vous voulez tout savoir pour monday.com, vous pouvez découvrir notre test complet de la solution.

#2 Trello, simple et gratuit

Trello est reconnu mondialement. Nous l’utilisons aussi en interne pour la gestion de la publication du flux d’actualité au quotidien. Le mode de fonctionnement de Trello est très simple. Dans votre espace, vous pouvez créer plusieurs colonnes qui contiennent des cartes. Ces cartes peuvent être bougées entre les colonnes.

Sur ces cartes, vous pouvez définir (entre autres), des membres, des pièces jointes, des dates limites, des check-lists, etc. Vous pouvez aussi commenter chaque carte, et les applications mobiles de Trello sont très performantes. L’atout numéro 1 de Trello est que le compte gratuit est souvent suffisant.

Trello est disponible gratuitement ici.

#3 Notion, le petit prince

Notion, c’est le petit nouveau de cette sélection. Utilisé par beaucoup comme un simple outil de prise de notes en ligne, vous pouvez aller bien plus loin. En effet Notion est utilisé dans de plus en plus d’entreprises comme un véritable logiciel de gestion de projet, et de knowledge management.

Notion, c’est un espace personnel et collaboratif. Vous pouvez y stocker du texte, des fichiers et des bases de données (sans avoir besoin d’avoir de notions de développement). Ces bases de données peuvent être liées entre elles, et affichées sous forme de listes, tableau, ou de cartes.

Le conseil que nous pouvons vous donner avec Notion, c’est de creuser les vidéos de tutoriel du site. Si vous voulez créer une base de connaissance autour du savoir dans votre entreprise, c’est une solution parfaite.

Notion est disponible gratuitement ici.

#4 Asana, le design

Asana est un outil de gestion de projet collaboratif reconnu pour son design. Il peut remplir les mêmes fonctionnalités de Trello, en y ajoutant le suivi des progrès par projet. Il est l’un des outils les plus simples de cette sélection.

Asana a pour lui de pouvoir être utilisé comme un simple outil de gestion des tâches, avec une interface très simple et une application mobile performante. Il remplace donc la liste de tâche, et les différents outils de suivi de performances.

Asana est disponible ici.

#5 Projeqtor, la solution Open Source

Projeqtor se détache, car il est le seul outil de gestion de projets Open Source de cette sélection. Si vous ne cherchez pas le design, il est parfait. Beaucoup d’associations et d’administrations l’utilisent au quotidien. Les possibilités sont quasiment illimitées sur Projeqtor, et il s’améliore de jour en jour grâce à sa communauté.

Entièrement gratuit, il peut tout faire pour gérer vos projets. Malgré son design, il vaut le coup d’oeil.

Projeqtor est disponible gratuitement ici.

#6 Freedcamp, sans limites de projets

Freedcamp a été créé pour proposer un outil de gestion de projet gratuit, même avec un nombre illimité d’utilisateurs. Tant que vous n’échangez pas de fichiers volumineux, vous pourrez utiliser toutes les fonctionnalités de Freedcamp en illimité.

Dans la version gratuite, vous avez accès aux tâches, milestones, calendrier, discussion, mais surtout à un nombre illimité de projets.

Freedcamp est disponible ici.

#7 Jira, pour les développeurs

Dans cette liste, Jira est l’outil de gestion de projet le plus populaire parmi les développeurs. Il est idéal pour la mise en place de la méthode Agile, et ainsi planifier, suivre et réaliser les mises en production de projets IT.

Les équipes peuvent créer des workflow adaptés, que ce soit pour le développement pur, le suivi des bugs ou le reporting des progrès. Jira appartient au groupe Altassian, comme Trello.

Jira est disponible ici.

#8 Teamwork, il sait tout faire

Teamwork est une plateforme de gestion des tâches pour les équipes. Sa particularité est la présence de services dédiés à certaines fonctionnalités comme le service client (Desk), un outil de gestion du contenu (Spaces), un CRM et un Chat. Tous les services de Teamwork sont présents dans le bundle complet, à partir de 34$ par utilisateur par mois.

L’outil de gestion collaborative Teamwork est quant à lui disponible gratuitement pour 2 projets, et à partir de 9$ par utilisateur par mois.

Teamwork est disponible ici.

#9 Wrike, l’accent sur le contenu

Wrike est un excellent outil de gestion de projet, avec un vrai accent mis sur la collaboration autour de la création de contenus. Il permet d’automatiser les processus de création, aussi bien pour les équipes marketing, que les créatifs.

C’est un outil très intéressant si votre métier nécessite beaucoup d’aller-retour sur la production avec vos clients. Wrike est disponible gratuitement pour une simple liste de tâches, et à partir de 9,90$ par utilisateur par mois.

Wrike est disponible gratuitement ici.

#10 Basecamp, le doyen

Basecamp c’est le doyen des outils de gestion de projets. L’équipe de 37signals a été un véritable fer-de-lance pour le développement de l’écosystème SAAS dans le monde. Il regroupe un board de messages, des listes de tâches, un calendrier, le stockage des documents et des chats de groupe.

Le compte personnel vous permet de gérer jusqu’à 3 projets et 20 utilisateurs de manière simple, et le plan Business (qui sera vite indispensable) est facturé 99$ par mois.

Basecamp est disponible gratuitement ici.

Comment choisir un outil de gestion de projet ?

Avant de vous lancer dans le choix d’un outil de gestion de projet, plusieurs questions sont importantes. Le conseil principal que nous pourrions vous donner, c’est d’en sélectionner quelques-uns, puis (quand c’est possible), profiter des périodes d’essai gratuites pour vous faire un avis définitif.