Voici les 10 tubes de l’été sur YouTube

Il faut s’y faire à l’idée, l’été touche à sa fin. Mais rassurez-vous, YouTube a tout prévu pour vous remémorer quelques souvenirs.

En cette rentrée 2019, YouTube France vient de publier son classement des 10 artistes les plus écoutés sur la plateforme, ainsi que celui des 10 plus gros hits estivaux. Cette année on remarque que la culture urbaine est omniprésente par rapport aux années précédentes qui étaient marquées par des titres plus électro, clubbing. À la surprise générale ni les Magic System, ni le Collectif Métissé, ou encore Keen’v ne sont représentés dans ce classement.

Top 10 des hits de l’été 2019

#1 La dot – Aya Nakamura – 51M de vues

#2 Médicament (feat. Booba) – Niska – 44,6M de vues

#3 Elle est bonne sa mère (feat. Ninho) – Vegedream – 39,9M de vues

#4 Le Coach (feat. Vincenzo) – Soprano – 35,8M de vues

#5 Zemër (feat. Soolking) – Dhurata Dora – 33M

#6 Maman ne le sait pas (feat. Niska) – Ninho – 32,6M de vues

#7 Oh la Folle – Marwa Loud – 32M de vues

#8 Old Town Road (feat. Billy Ray Cyrus) – Lil Nas X – 30M de vues

#9 Con Calma (Remix) (Daddy Yankee & Katy Perry) (feat. Snow) – Daddy Yankee – 23,8M de vues

#10 À nos souvenirs – Trois Cafés Gourmands – 23M de vues

Voici pour ce classement des 10 titres les plus écoutés cet été sur YouTube. Comme évoqué auparavant, si l’on enlève Trois Cafés Gourmands et Daddy Yankee, la tendance cette année est complètement aux sonorités urbaines, avec des artistes comme Aya Nakamura, Niska, ou encore Ninho. D’ailleurs si l’on se penche sur le classement des artistes les plus écoutés cet été, on retrouve sur les trois premières marches du podium : Ninho, Jul, ainsi que Gims. Vient ensuite l’indétrônable Aya Nakamura, suivi de près par l’intemporel Soprano, puis Niska et Naps. Vegedream qui a battu tous les records en 2018 avec son titre mémorable « Ramenez la coupe à la maison », accède à la huitième place, suivi par deux étoiles montantes : Koba LaD et Marwa Loud.

Évidemment, tous ces artistes sont à retrouver sur YouTube ainsi que sur YouTube Music sur la playlist Déstination Été 2019.