Quels sont les 5 films et séries Netflix à voir ce week-end ?

Si la fin du mois est proche -et annonciatrice de plusieurs nouveautés- Netflix dispose déjà tout de même de quelques contenus récents qui nous permettent de vous proposer une sélection de 5 films, séries et documentaires à voir ce week-end. Comme chaque fois, celle-ci se termine avec le traditionnel film du dimanche soir.

Voici le programme de toutes les nouveautés Netflix du mois d’octobre.

Sur Netflix, voici les films et séries à découvrir

La nouvelle série Netflix : Daybreak

Disponible sur Netflix depuis hier, la série américaine dépeint un univers post-apocalyptique dans lequel Josh tente de retrouver Sam, la fille dont il est amoureux et qui a disparu en pleine invasion de zombies. Au cours de sa quête, il s’associera à des marginaux avec qui il affrontera d’étranges créatures et d’autres gangs.

Daybreak est basée sur la série de bandes dessinées éponyme de Brian Ralph.

La première saison compte 10 épisodes d’une quarantaine de minutes.

Le biopic : Dolemite is my name

Le film biographique raconte l’histoire de Rudy Ray Moore, un comédien et artiste américain mis de côté par Hollywood dans les années 1970. Pour essayer de revenir sur le devant de la scène tout en créant ses propres œuvres, il invente Dolemite, un personnage proxénète au caractère plus que salace. Au casting, Eddy Murphy dans le rôle de l’humoriste.

Le documentaire sportif : The Game Changers

Accessible sur Netflix depuis quelques jours, The Game Changers est un documentaire produit par des personnalités comme Jackie Chan, James Cameron, Arnold Schwarzenegger ou encore Lewis Hamilton et Novak Djokovic. Le documentaire met en lumière la vie de James Wilks, un entraîneur des forces spéciales qui se blesse et décide d’accélérer sa guérison pour pouvoir reprendre rapidement. Pour ce faire, il se questionne sur les bienfaits de la viande et des protéines sur la puissance et la force.



La suite de la série Netflix : Baby

Dévoilée en novembre 2018 sur Netflix, la première saison de Baby a fait polémique dès sa sortie sur le service de streaming. Inspirée d’une histoire vraie, la série raconte l’histoire des deux jeunes italiennes Chiara et Ludovica. Scolarisées dans le lycée privé de Collodi, elles commencent une double vie en se rendant dans un club où elles rencontrent des personnes qui les mènent peu à peu vers la prostitution. La deuxième saison est disponible sur la plateforme depuis quelques jours.

Baptisé Baby Squillo, le scandale réel a secoué l’Italie en 2014 lorsqu’un réseau de prostitution d’adolescentes issues de quartier riche a été révélé. Les deux jeunes filles qui ont inspiré la série étaient alors âgées de 14 et 15 ans.

Les deux saisons comptabilisent 6 épisodes d’une quarantaine de minutes.

Le film du dimanche soir : The Giver

Dévoilé en 2014, le film The Giver est actuellement disponible sur Netflix. Il dépeint un futur lointain dans lequel les émotions ont été éradiquées à l’aide de la suppression de l’histoire. Seul un homme surnommé The Giver est en possession du passé et de la mémoire de l’humanité. Jonas, 16 ans, doit alors prendre la relève et découvrir tous les secrets que les réservent le temps. Au casting, l’excellente Meryl Streep.