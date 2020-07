Quels sont les opérateurs de trottinettes électriques retenus par Paris ? C’est assez surprenant

Devant la multiplication des opérateurs de trottinettes électriques en libre service dans les rues de la capitale, la mairie de Paris a décidé il y a quelques mois de lancer un appel d’offres pour conserver seulement 3 startups, contre plus de 12 il y a quelque temps. Anne Hidalgo et ses conseillers ont donc tranché pour ne garder que Lime, Tier et Dott, adieu, Voi et Bird. Ces trois entreprises se verront attribuer un contrat de deux ans dans l’objectif de déployer 5000 trottinettes chacun soit un total de 15000 pour toute la capitale.

Bird évincée…

Si la société Lime, qui compte Uber et Google comme principaux investisseurs, se frotte les mains à l’annonce de cette sélection, le plus déçu reste Bird. En effet, le principal concurrent de Lime devra rapidement déserter les rues parisiennes, malgré ses plans visant à créer plus de 1000 emplois à Paris d’ici 2021. Bird avait l’intention de faire de Paris son hub européen en important ses bureaux et en lançant de larges campagnes de recrutement. L’entreprise avait également l’intention de mesurer la qualité de l’air à Paris avec l’aide de la jeune pousse Plume Labs, grâce à ses trottinettes. La mairie de Paris n’a pas été réceptive et a préféré choisir Tier ou Dott, en plus de Lime.

Toutes mes félicitations à @limebike, @dott_fr et @tierscooters, lauréats de l’appel d’offre trottinette lancé par @Paris. Ces 3 opérateurs seront les seuls à pouvoir déployer chacun 5.000 trottinettes maximum dans Paris.

cc @David_Belliard

1/3 https://t.co/NewayZ8Usi — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) July 23, 2020

En plus de la déception de ne pas voir Bird retenue pour mener à bien son ambitieux projet parisien, c’est 16 autres opérateurs qui ont postulé en vain. Lime est donc la seule entreprise américaine à avoir été retenue par Paris, puisque le siège social de Tier est à Berlin, et Dott est natif d’Amsterdam. Anne Hidalgo continue son combat contre l’automobile dans les rues de la capitale en prônant le vélo, la marche, et donc les trottinettes électriques. Si ces trois services ont été sélectionnés, c’est en respectant trois critères : la responsabilité environnementale, la sécurité des utilisateurs et la gestion de l’entretien et de la recharge des scooters. Félicitations à Lime, Dott et Tier.