Bird envisage de créer 1000 emplois à Paris d’ici 2021

Le plein emploi chez Bird

Vous ne le savez peut-être pas, mais la ville de Paris a compté jusqu’à 12 sociétés différentes, proposant un seul et même service : la location de trottinettes électriques. Certains d’entre elles ont d’ores et déjà abandonné la capitale française, mais d’autres comme Lime, Bird, Dott ou encore Jump sont encore de la partie. Du côté de chez Bird, on compte d’ailleurs renforcer sa présence, et la société souhaite embaucher pas moins de 1000 nouveaux employés d’ici la mi-2021.

Le groupe a en effet pour objectif de faire de Paris son fief européen. La capitale française est évidemment un marché très important pour Bird (comme pour les autres sociétés de trottinettes électriques), avec une ville relativement compacte, mais très dense, avec en prime des tonnes de touristes qui viennent visiter Paris pendant quelques jours. Autant de cibles idéales pour Bird.

A noter que Bird souhaite également faire progresser la sécurité en ce qui concerne le marché de la trottinette de location. Le groupe songe par exemple à proposer des sessions de formation à la conduite, au terme desquelles les participants repartiront avec un casque gratuit, en plus de précieux conseils. A contrario, du côté de chez BOGO, on envisage de lancer un modèle bi-place, qui s’annonce particulièrement dangereux…

Rappelons que le groupe Bird a également lancé récemment une nouvelle fonction visant à inciter les utilisateurs à garder leur trottinette de manière plus responsable. Pour cela, le groupe propose une application qui va se charger d’orienter les usagers vers des places de stationnement définies à l’aide de points de référence visuels, de la navigation en temps réel et d’alertes GPS. Les utilisateurs qui auront pris le soin de se garer dans ces zones de parking dédiées seront récompensés « avec du crédit » sur leur prochain trajet. Une manière de lutter contre l’abandon sauvage des trottinettes électriques sur les trottoirs…