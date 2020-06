Quels sont les pays les plus vulnérables à la cybercriminalité ?

Cette semaine, NordVPN vient de révéler un rapport dans lequel on trouve les pays les plus vulnérables aux cyberattaques. Afin de fournir ce nouvel indice, le fournisseur de VPN s’est associé à la société Statista. Cette dernière a été chargée de récolter les données socio-économiques, numériques, sur la cybercriminalité et la criminalité dans 50 pays. Après analyse de ces données par NordVPN, voici donc les pays dans lesquels la cybersécurité est la plus vulnérable : l’Islande, la Suède, les Émirats arabes unis, la Norvège et les États-Unis.

Par ailleurs, la cybercriminalité est la plus faible en Inde, au Nigeria, en Irak, en Indonésie ou encore en Afrique du Sud. Daniel Markuson, expert de la protection de la vie privée chez NordVPN explique : « Les cybercriminels ne cherchent pas de victimes, ils cherchent des opportunités – un peu comme les pickpockets dans les endroits bondés. Si vous passez assez de temps dans un bus bondé, un pickpocket vous tombera dessus accidentellement. Même histoire en ligne. Votre cyber-risque augmente avec chaque heure supplémentaire passée en ligne ». Si l’Inde fait partie des pays les moins vulnérables, c’est tout simplement, car seul un tiers de la population du pays utilise Internet et moins d’un quart possède un smartphone. Toutefois, Daniel Markuson ajoute que les Indiens qui ont accès à Internet y passent beaucoup de temps.

« L’indice de risque cybernétique reflète la situation dans son ensemble, les statistiques à l’échelle du pays. Les Indiens qui utilisent l’internet passent beaucoup de temps en ligne, soit plus d’une heure de plus que la moyenne. Ils vivent probablement dans les villes et perçoivent des salaires plus élevés. Cela les expose à un risque cybernétique beaucoup plus élevé que l’indien moyen ». Par ailleurs, cette étude montre également que les pays où les inégalités de revenus sont les plus fortes, mais également où l’urbanisation est moindre, la partie de la population qui a accès à Internet est très exposée aux risques. C’est également le cas dans certaines régions de l’Inde.

Le conseil de NordVPN pour limiter les risques est donc de passer moins de temps sur Internet, tout simplement.