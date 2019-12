Quentin Tarantino annonce l’arrivée prochaine de Kill Bill 3

Plus de 15 ans après les dernières aventures de Beatrix Kiddo (alias La Mariée ou encore le Black Mamba), il se pourrait que Quentin Tarantino puisse se lancer dans le troisième volet de Kill Bill très prochainement. C’est en tout cas ce que le réalisateur américain a laissé sous-entendre au micro de l’émission Andy Cohen Live.

Kill Bill 3, officiellement « dans les tuyaux »

C’est donc lors de l’émission Andy Cohen Live que Quentin Tarantino s’est exprimé au sujet d’une suite d’un de ses films très appréciés : Kill Bill.

Le cinéaste n’y va pas par quatre chemins et explique qu’il a déjà des idées, des envies, et que ce projet pourrait être mis en scène d’ici trois ans. En effet, Quentin Tarantino déclare :

Je viens juste de dîner avec Uma Thurman dans un restaurant japonais vraiment cool […] J’ai une idée de ce que je voudrais faire avec Kill Bill 3. L’idée, c’est de se demander ce qui est arrivé à la Mariée depuis tout ce temps.

Je ne veux pas que ce soit une aventure ridicule. Le personnage ne mérite pas ça […] La Mariée s’est battue longuement et durement.

Ca se ferait d’ici au moins trois ans. C’est clairement dans les tuyaux.



C’est donc officiel, le projet Kill Bill 3 est officiellement dans les tuyaux et il devrait arriver d’ici trois ans. Tout porte à croire qu’Uma Thurman reprendra son rôle de « La Mariée » dans cette suite. Mais en attendant, Quentin Tarantino sera bien occupé avec son dernier film : Once Upon A Time in Hollywood.

Once Upon A Time in Hollywood : Film, série, roman et pièce de théâtre

Sortie en août dernier, Once Upon A Time in Hollywood est le neuvième film de Quentin Tarantino qui a fait un démarrage record en France avec pas moins de 192 373 entrées en une journée. Ce qui est tout simplement le meilleur démarrage pour un film de Tarantino en France, devant Inglourious Basterds (165 414 entrées en une journée) et justement Kill Bill 2 (137 264 entrées en une journée).

Si nous n’avons pas encore les chiffres exacts du film au Box Office, il y a de grandes chances pour que ce dernier fasse partie des meilleurs films de Tarantino. Quoi qu’il en soit, le projet Once Upon A Time in Hollywood n’est pas prêt de s’arrêter pour Tarantino qui compte l’adapter en roman, en pièce de théâtre. Mais également en série !