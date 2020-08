Qui sont les 4 hommes les plus riches au monde ? Un petit nouveau fait son entrée

Jeff Bezos, le CEO d’Amazon reste l’homme le plus riche au monde avec une fortune estimée à 188 milliards de dollars. Son entreprise se porte à merveille, si bien que les bénéfices d’Amazon ont même doublé au cours du dernier trimestre meurtri par la pandémie de COVID-19. Amazon semble intouchable et ne craint même pas cette crise sanitaire qui cause de nombreux ennuis à des milliers d’entreprises. En 2019, Amazon comptait 2,6 milliards de dollars à cette même période, tandis que la société est déjà à 5,2 milliards cette année.

En seconde place, on retrouve Bill Gates qui a été pendant de nombreuses années à la place de Jeff Bezos. Le co-fondateur de Microsoft se concentre désormais sur la Bill & Melinda Gates Foundation. Âgé de 64 ans, Bill Gates passe ses journées à trouver des solutions pour venir en aide aux plus démunis de notre monde. Malgré sa prise de recule vis-à-vis de la société Microsoft, Bill Gates continue de jouir d’une fortune considérable avoisinant les 121 milliards de dollars.

Un français dans le classement ?

Vient ensuite le fondateur du « F » de GAFA, Mark Zuckerberg, le plus jeune milliardaire de l’histoire à 23 ans. Avec l’aide de Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin et Chris Hughes, Mark Zuckerberg crée ce qui deviendra Facebook le 4 février 2004.

Au fil des années, Facebook est devenu le plus gros réseau social au monde avec plus de 2,1 milliards d’utilisateurs actifs par mois. Facebook est devenu un groupe, plus qu’un réseau social, puisque l’entreprise a effectué de nombreux rachats dont plusieurs marquants comme celui de WhatsApp, Instagram, OculusVR, ou encore plus récemment Giphy. Aujourd’hui, Mark Zuckerberg détient une fortune de 99 milliards de dollars.

La quatrième place a longtemps été occupée par un français : Bernard Arnault. Le président-directeur général du groupe de luxe LVMH doit désormais laisser sa place à l’entrepreneur le plus populaire du moment : Elon Musk. À ce jour, ce dernier est propriétaire de Tesla, X.com, SpaceX, The Boring Company, Neuralink, et bien d’autres.

Elon Musk se présente comme un entrepreneur, chef d’entreprise et ingénieur sud-africain, naturalisé canadien en 1988 puis américain en 2002. Ce véritable génie devient donc le quatrième homme le plus riche au monde, devançant ainsi Bernard Arnault, grâce à sa fortune de 84,8 milliards de dollars.