Les bénéfices d’Amazon ont doublé pendant ce trimestre en pleine pandémie

Au début de l’année, Jeff Bezos, le PDG d’Amazon, avait annoncé à ses investisseurs que l’entreprise était susceptible de subir de lourdes pertes en vue de la crise sanitaire liée à la COVID-19. Toutefois, en partageant ses résultats trimestriels, Amazon dévoile un bilan tout sauf catastrophique. En effet, malgré la pandémie, la firme de Seattle a doublé ses bénéfices nets d’une année sur l’autre.

En 2019, Amazon comptait 2,6 milliards de dollars à cette même période, tandis que la société est déjà à 5,2 milliards cette année. Ce résultat incroyable existe malgré les 4 milliards de dollars investis pour « des coûts supplémentaires liés à COVID-19 au cours du trimestre pour aider à assurer la sécurité des employés et à livrer les produits aux clients » selon les mots de Jeff Bezos. On peut donc en déduire que sans ces dépenses, les bénéfices net d’Amazon auraient plus que doublés.

Une croissance surprenante malgré la crise sanitaire actuelle

Depuis le mois de mars, Amazon déclare avoir créé plus de 175 000 emplois supplémentaires, et parmi ceux-ci, 125 000 vont être reconduits en emplois réguliers à plein temps. Par la même occasion, Amazon déclare avoir fait don de 27 millions de dollars pour le mouvement Black Lives Matter, dont 8,5 millions proviennent des dons d’employés. La société a également distribué un bonus de 500 millions de dollars à ses travailleurs de première ligne et à ses partenaires.

Il est complètement incroyable de voir une entreprise se porter aussi bien en traversant l’une des plus importantes crises sanitaires de l’histoire de l’humanité, mais surtout en ayant investi tant d’argent en parallèle pour la sécurité de ses équipes et des clients. Selon Jeff Bezos, ces dépenses ne feront qu’accroître au cours du troisième trimestre puisque l’homme le plus riche au monde annonce 2 milliards de dollars supplémentaires investis pour mettre en place les mesures nécessaires contre la COVID-19.