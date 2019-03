Qwant et Wiko lancent un smartphone anti-Google

Lancer des smartphones Android sans Google comme moteur de recherche par défaut, c’est aujourd’hui plus facile dans l’Union Européenne. En effet, en 2018, après avoir été sanctionnée par la Commission Européenne, la firme de Mountain View a modifié les licences pour ses applications pour Android. Désormais, les constructeurs peuvent préinstaller les applications telles que Google Maps, ainsi que le Play Store (surtout!) sur leurs mobiles, sans être obligés de préinstaller Chrome et le moteur de recherche Google.

C’est précisément ce que Qwant et Wiko viennent de faire. Les deux entreprises ont récemment officialisé le smartphone View2 Pro Qwant. Il s’agit d’une édition spéciale du Wiew2 Pro sur laquelle le moteur de recherche de Google a été remplacé par Qwant.

Cependant, si le moteur de recherche par défaut est Qwant, ce smartphone Android Oreo utilise d’autres services de Google, pour ne citer que Google Maps et YouTube. On voit également l’icône de Google Photos sur les rendus présentés par le constructeur.

En tout cas, en vendant ce smartphone, Wiko joue la carte de la vie privée. “Crée en collaboration avec Qwant, le moteur de recherche européen qui protège les libertés de ses utilisateurs et qui n’exploite aucune donnée personnelle à des fins publicitaires. Le View2 Pro Qwant vous propose une nouvelle expérience d’utilisation. Il s’agit du seul téléphone du marché à proposer cette expérience intégrée à un prix accessible”, lit-on sur le site web du constructeur.

Un smartphone anti-Google à 179 euros

En ce qui concerne l’appareil, on est sur une fiche technique décente. Le smartphone adopte un design bordeless avec une petite encoche (devenue un classique) et a un écran HD+ de 6 pouces.

Sous le capot, on a un processeur Qualcomm Snapdragon 450 (Octa-Core 1.8 GHz) avec une mémoire RAM de 4 Go avec une mémoire interne de 64 Go.

Pour la photo, on a un capteur de 16 Mégapixels en façade, et deux capteurs de 16 Mégapixels et de 8 Mégapixels sur le dos.