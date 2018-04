Razer lance sa propre boutique de jeux PC : le Razer Game Store

Razer lance sa boutique de jeux en ligne, le Razer Game Store, pour les joueurs PC.

Razer lance sa propre boutique de jeux PC

Alors que l’on vient tout juste de découvrir les (impressionnants) chiffres de la plateforme Steam en 2017, c’est Razer qui annonce aujourd’hui le lancement de sa propre boutique en ligne. Une boutique baptisée sobrement Razer Game Store qui offre un accès instantané à des milliers de jeux au format digital, et qui se charger de récompenser ses clients à chacun de leurs achats. Parallèlement à la production de PC portables et de périphériques en tout genre, Razer franchit une nouvelle étape dans l’expansion de son écosystème avec le Razer Game Store.

Le catalogue du Razer Game Store comprend les plus grands noms de l’industrie, comme Ubisoft, Bethesda, Bandai Namco, Deep Silver, Rockstar Games… « En tant que joueurs, nous connaissons l’importance des bonnes affaires et le Razer Game Store en offre à tout le monde » a déclaré Min-Liang Tan, le co-fondateur et CEO de Razer. « Nous avons toujours ravi les joueurs grâce à nos périphériques, PC portables et logiciels de haute performance, et nous pouvons maintenant leur apporter les jeux qui constituent leur passion. »

Pour cela, Razer va non seulement proposer les hits d’aujourd’hui et les jeux très attendus à paraître prochainement, mais il va également récompenser les joueurs pour leur fidélité en leur offrant des crédits zSilver pour chaque achat sur le Razer Game Store, y compris en payant par carte bancaire. Le paiement en zGold permet quant à lui d’obtenir encore plus de récompenses en zSilver. A terme, les joueurs peuvent échanger leurs récompenses contre d’autres produits Razer. A noter que la France a droit à un Razer Game Store entièrement localisé, tout comme l’Allemagne, les autres pays étant contraints de passer par une plateforme en anglais.

Evidemment, Razer s’engage auprès de ses clients à vendre uniquement des clés officiellement autorisées. Pour cela, le groupe travaille avec de nombreux partenaires éditeurs et développeurs pour s’assurer que les jeux vendus sur le Razer Game Store soient entièrement sous licence. Razer s’engage également à récompenser chaque achat, sans oublier de proposer des offres exclusives. Le groupe donne notamment son coup d’envoi en s’alliant avec Ubisoft pour proposer aux joueurs des offres exclusives sur les meilleurs jeux et franchises de l’éditeur français. Enfin, 10 000 clés Steam du jeu indépendant Furi, parrainé par le Razer Game Store, sont offertes aux premiers venus. Pour visiter le Razer Game Store, c’est par ici.

