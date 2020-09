Razer présente un nouveau produit pour vous rendre plus performants

Avis aux gamers. Vous connaissez très certainement Razer pour ses nombreux accessoires de qualité. Mais connaissez-vous Razer pour ses chewing-gums ? C’est la dernière invention de la société qui s’est associée à 5 Gum afin de concevoir un chewing-gum capable d’améliorer vos performances en jeu. La gamme « Respawn by 5 Gum » se décline en trois parfums : menthe fraîche, punch tropical et pastèque à la grenade.

Des chewing-gums pour améliorer votre concentration.

Vous pouvez dès à présent acheter un paquet de 15 chewing-gums à 2,99 dollars, ou 15 paquets à 27,99 dollars. Razer explique sur son site que cette gomme spéciale a été développée après de longs mois de R&D. La société s’est attardée sur les habitudes des gamers, régimes alimentaires, heures de jeu, habitudes de grignotages, joueurs pros ou amateurs, etc. Par le passé, Razer avait présenté une boisson à forte teneur en caféine, pas très appréciée. Aujourd’hui, la seule source de caféine du chewing-gum provient de l’extrait de thé vert présent dans la recette.

Selon Razer, ce produit peut être consommé à toute heure de la journée et de la nuit « pour garder les joueurs concentrés, mais sans les affecter continuellement une fois le jeu terminé ». Pour les plus réfractaires, le chewing-gum est bel et bien noir, mais ne rendra en aucun cas votre bouche noire. Grâce à ce partenariat avec Razer, 5 Gum entre par la grande porte dans le monde du gaming et pourraient mettre la main sur un nouveau marché extrêmement lucratif. À voir si ce produit devient plus populaire que les précédents essais avec notamment des boissons destinées aux gamers.

Razer s’apprête également à accueillir le Project xCloud de Microsoft en présentant des accessoires dédiés aux supports mobiles, comme la Razer Kishi.