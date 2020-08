Razer et 8BitDo présentent leurs accessoires pour accueillir le Project xCloud de Microsoft

Le mois de septembre s’annonce chargé pour Microsoft. En plus du potentiel rachat de TikTok, la firme de Redmond s’apprête à lancer son Project xCloud. Pour cette occasion, Microsoft va dévoiler de nombreux accessoires pour jour aux jeux Xbox sur votre smartphone. L’accessoire le plus attendu reste sans aucun doute la Razer Kishi en version Xbox, cette manette capable de transformer votre smartphone en véritable console. Nintendo et sa Switch Lite n’ont qu’à bien se tenir. La Razer Kishi est disponible dès à présent pour 100 euros.

Plus incroyable encore, la marque 8BitDo spécialisée dans le rétro gaming vient de sortir une manette SN30 Pro en partenariat avec Xbox. Comme la Razer Kishi, cette manette s’adapte à votre smartphone en reprenant le design de l’intemporelle SNES. La SN30 Pro sera disponible aux États-Unis et sur quelques autres marchés dans le monde à partir du 21 septembre pour seulement 45 dollars.

Des manettes, mais pas seulement !

En plus de ces deux manettes, le projet xCloud devrait en dévoiler une dernière dès le 15 septembre prochain : la MOGA XP5-X. Plus proche des manettes de Xbox traditionnelles, cette dernière a été conçue entièrement pour le jeu mobile. La MOGA XP5-X sera plus accessible que la Razer Kishi, puisqu’elle affiche un prix de 74,99 euros. Vous pouvez d’ailleurs la précommander dès aujourd’hui.

Après avoir fait le tour des manettes, il est temps de vous parler d’un autre accessoire primordial pour jouer dans de bonnes conditions : le casque. SteelSeries n’a pas fait les choses à moitié en présentant son casque sans fil Arctis 1 dédié aux joueurs Xbox. Ce dernier embarque un port USB-C qui vous garantit la meilleure des qualités audio pour être attentif aux moindres bruits suspects en pleine partie. Comme l’Arctis 9X, il y a de fortes chances pour que l’Arctis 1 propose la réduction de bruit active. Pour les mobiles gamers, ce casque est dès à présent disponible au prix de 119 euros.