Le réalisateur avait dans la dernière décennie touché à un style radicalement différent, celui des fresques historiques avec « Munich », « Cheval de guerre », « Lincoln » et « Le Pont des espions ». Il a aussi continué d’alimenter la poule aux œufs d’or Indiana Jones avec un quatrième volet et porté Tintin au grand écran. On doit tout de même dire qu’on est impatients de voir s’il a gardé sa touche si spéciale avec les œuvres de science-fiction . Pour le savoir il faudra attendre l’an prochain. Le film est prévu pour le 28 mars 2018 dans les salles de cinéma de l’Hexagone.

