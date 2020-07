Réalité augmentée : LG serait-il aussi dans la course contre Apple et Facebook ?

Les lunettes en réalité augmentée font aujourd’hui partie des technologies qui pourraient révolutionner nos vies dans les dix prochaines années. Comme nous l’évoquions en 2019, Facebook a déjà annoncé qu’il développe ce type de produit via sa filiale Oculus. Et tout porte à croire qu’Apple devrait également, tôt ou tard, lancer des lunettes en réalité augmentée. Il est même possible que ce type de produit puisse un jour remplacer l’iPhone.

Réalité augmentée : LG avance ses pions ?

Mais en plus de ces deux grandes entreprises, LG semble également beaucoup s’intéresser à ce format. Dans un précédent article, nous évoquions l’intention de LG Uplus, la branche télécommunication de LG Corporation, de commercialiser des lunettes en réalité augmentée fabriquées par la société chinoise Nreal à ses utilisateurs en Corée du Sud. L’objectif : utiliser ces lunettes pour inciter les Coréens à acheter des forfaits ou des abonnements 5G. Le produit devrait arriver avant la fin de l’année.

Et maintenant, nous apprenons également que LG Electronics pourrait même développer des lunettes AR, et lancer celles-ci en 2021. Le site ETNews cite des sources qui indiquent que LG voudrait développer des lunettes de réalité augmentée avec l’opérateur japonais NTT Docomo et commercialiser ce produit au Japon à partir de 2021. La particularité de ces lunettes serait leur poids, qui ne dépassera pas les 80 g.

Mais bien entendu, étant donné que l’information ne provient pas d’une source officielle, celle-ci est encore à considérer avec une extrême prudence.

Google a récemment racheté un fabricant de lunettes AR

Actuellement, des lunettes de réalité augmentée sont déjà disponibles sur le marché, comme les Hololens de Microsoft ou les Google Glass. Cependant, leurs prix sont très élevés et ils n’ont pas été conçus pour être utilisés par le grand public. Mais il est fort probable que durant la prochaine décennie, les lunettes de réalité augmentée deviennent enfin des produits grand public.

C’est peut-être la raison pour laquelle Google a décidé de faire l’acquisition de North, une société canadienne qui commercialisait déjà des lunettes AR. Cette acquisition a été annoncée il y a trois semaines.