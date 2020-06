LG Uplus va lancer ses lunettes de réalité augmentée avant la fin de l’année

Si les lunettes de réalité augmentée existent déjà, pour le moment, il ne s’agit pas de produits pour le grand public. Mais cela devrait changer durant ces dix prochaines années. En 2019, Facebook a annoncé lors de sa conférence Oculus Connect qu’il est en train de travailler sur des lunettes de réalité augmentée. Et dans une publication en début d’année, Mark Zuckerberg avait coté la réalité augmentée comme étant l’une des principales tendances dans le domaine des nouvelles technologies pour les dix prochaines années. « Bien que je m’attende à ce que les téléphones restent nos principaux appareils pendant la majeure partie de cette décennie, à un moment donné dans les années 2020, nous aurons des lunettes de réalité augmentée révolutionnaires qui redéfiniront notre relation avec la technologie », avait expliqué le patron de Facebook.

De son côté, Apple n’a pas encore annoncé qu’il développe des lunettes AR, mais l’intérêt de Tim Cook pour cette technologie, ainsi que des brevets et des acquisitions de la firme de Cupertino, suggèrent que c’est le cas. Par ailleurs, de récentes rumeurs indiquent que les « Apple Glass » pourraient même être présentées cette année.

En Corée du Sud, l’opérateur LG Uplus veut utiliser la réalité augmentée pour doper ses offres 5G

En tout cas, en Corée du Sud, les futures lunettes de réalité augmentée d’Apple et de Facebook devront faire face à un autre concurrent : les lunettes AR de LG Uplus. Pour rappel, LG Uplus est la branche télécommunications de LG Corporation, et aussi l’un des principaux opérateurs dans le pays du Matin calme.

Cette semaine, nous apprenons via un article de l’agence de presse Yonhap que LG Uplus va lancer des lunettes de réalité augmentée ce troisième trimestre. Le produit a été développé en partenariat avec la société chinoise Nreal, et pèsera 88 grammes. Nous savons aussi que celui-ci fonctionnera avec des smartphones, mais ne prendra en charge que les appareils sous Android. D’après les explications de Yonhap, l’objectif de LG Uplus est d’utiliser ses lunettes en réalité augmentée pour attirer les clients vers les offres 5G, qui permettront de mieux profiter des jeux et des contenus multimédias.

Sinon, pour rappel, les dernières rumeurs sur les lunettes AR d’Apple indiquent qu’il s’agira également d’un accessoire pour l’iPhone, mais pas d’un appareil autonome.