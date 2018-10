Réalité virtuelle : les casques VR 5K et 8K de Pimax sont disponibles en précommande

Le constructeur chinois Pimax est connu pour proposer des casques VR particulièrement performants. Le fabricant s’est démarqué de la concurrence en misant sur la largeur du champ de vision et une définition d’écran bien meilleure que celle de ses concurrents. Et bonne nouvelle, les nouveaux casques VR de la société sont disponibles en précommande.

Les casques VR de Pimax, des appareils ultra-performants

Le Pimax 8K devrait être livré en début d’année prochaine. Celui-ci propose une définition par œil de 3840 x 2160 pixels. Le champ de vision est quant à lui de 200 degrés et le taux de rafraîchissement de la dalle LCD de 80 Hz. A titre de comparaison, le HTC Vive propose lui 110 degrés, avec une définition de 1080 x 1200 pixels.

Les deuxième et troisième casques VR proposé par Pimax sont le modèles 5K et 5K Plus, qui proposent le même champ de vision, mais les écrans sont différents : un écran OLED Pen Tile pour le premier, et un écran LCD 1440 pour le second.

Caractéristiques et prix des casques 5K, 5K Plus et 8K

Sans surprise, les prix sont plutôt premium pour ces différents casques : le Pimax 8K est disponible pour 799 dollars, le 5K Plus pour 699 dollars et enfin le 5K Business Edition pour 999 dollars. Et les casques sont livrés sans périphériques.

Ainsi, vous ne retrouverez pas de Steam VR Controller ou une station de base. Il faudra ainsi débourser 169 dollars de plus pour se procurer l’accessoire de tracking de doigts Leap Motion. A noter qu’un bundle avec carte graphique NVidia RX 2080 est aussi proposé.

Pour rappel, ces trois casques VR ont rencontré un gros succès sur Kickstarter, où 4,2 millions de dollars avaient été récoltés. Cela a ainsi permis au fabricant de pouvoir financer le développement d’un adaptateur sans fil et du dispositif de eye tracking.