Réalité virtuelle: le casque HTC Vive connait une grosse baisse de prix

Le marché de la réalité virtuelle est en pleine expansion et jusqu’à présent le seul réel frein à la démocratisation de cette technologie résidait dans le prix des casques des pointures du secteur. Ces derniers mois certaines marques ont consenti de généreuses baisses et cette fois, c’est au tour du HTC Vive de voir son prix dégringoler de 200 euros.

Il faut dire que le marché de la réalité virtuelles est prometteur et que certains casques ayant proposé d’entrée des tarifs plus compétitifs que d’autres marques connaissent un succès sans faille comme la PlayStation VR ou le Samsung Gear VR. Les marques qui avaient donc vu large au départ comme l’Oculus Rift ou le HTC Vive sont donc contraints de revoir leur copie et d’octroyer de grosses baisses de tarifs dans ce domaine.

HTC baisse le prix du casque HTC Vive de 200 euros

Les prix restent élevés, mais la tendance est à la baisse ce qui devrait plus facilement intéresser des consommateurs à sauter le pas. Oculus a consenti plusieurs baisses ces derniers mois et aujourd’hui, on peut trouver un casque Oculus Rift accompagné de ses contrôleurs Touch pour 449 euros. HTC était resté insensible à ces baisses successives jusque-là, mais la réalité du marché a vraisemblablement pesé dans la balance, car la marque a décidé de proposer une grosse baisse de prix de 200 euros d’un coup.

Le casque HTC Vive passe donc de 899 euros à 699 €, avec en prime un abonnement à Viveport, la plateforme de téléchargement de HTC. Un dernier point non négligeable puisque cette plateforme propose de tester gratuitement 5 jeux VR par mois… Cette baisse devrait donc intéresser les consommateurs qui commencent à se renseigner sur les différentes options afin de prévoir un budget pour Noël. Il est également possible que la marque compte épuiser plus rapidement ses stocks en vue du lancement d’un nouveau casque VR dans les mois qui viennent, le HTC Vive ayant déjà 1 an et demi de présence sur le marché