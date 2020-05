Realme dévoile sa nouvelle gamme de produits lifestyle (smart watch, smart TV…)

En 2018, le géant chinois BBK Electronics (maison mère de OnePlus et Vivo) a lancé sa nouvelle marque : Realme. En l’espace de deux ans, ce petit nouveau a déjà conquis une bonne partie du globe. Realme a posé ses valises dans l’Hexagone depuis un peu moins d’un an, mais a déjà trouvé sa clientèle en proposant des smartphones très puissants à des prix ultras accessibles. Cette stratégie peut nous faire penser à celle élaborée par Huawei à ses débuts, mais qui depuis a considérablement augmenté ses tarifs.

Mais le véritable marché de Realme se trouve en Inde, et ses performances au cours des derniers mois l’ont rapidement permis de devenir l’une des marques ayant la croissance la plus rapide au monde. En profitant de cette bonne vague, Realme décide de ne pas se concentrer uniquement sur le marché des smartphones et dévoile aujourd’hui une gamme lifestyle comprenant par exemple une montre connectée ou encore une smart TV et des écouteurs sans fil.

La montre connectée Realme Watch propose sans grande surprise un cadran carré avec un écran LCD de 1,4 pouce (320×320). Il semblerait qu’elle tourne sous une version personnalisée d’Android. Cette montre permet donc d’afficher des notifications, de contrôler la musique, de répondre à des appels téléphones, et bien d’autres fonctionnalités que l’on chez la plupart des montres connectées. Selon Realme, cette montre proposerait une autonomie de 7 à 9 jours en utilisation normale et jusqu’à 20 jours en mode économie d’énergie. Il nous reste qu’à vérifier cette information par nous même. Principalement destinée au marché indien, la Realme Watch devrait coûter 3999 roupies (soit environ 50 dollars). Elle sera disponible dès le 5 juin prochain.

Parlons maintenant d’une autre nouveauté intéressante : la Realme Smart TV. Disponibles en deux versions, 32 pouces pour 720p et 43 pouces pour 1080p, ces télévisions ne proposent pas la 4K, mais supportent HDR10 et HLG en pouvant atteindre jusqu’à 400 nits de luminosité. Les Realme Smart TV sont équipées d’un processeur MediaTrek 4 coeurs ainsi que de 4 haut-parleurs certifiés Dolby Audio. Disponibles le 2 juin prochain, ces deux modèles coûteront respectivement 12 999 roupies (environ 170 dollars) et 21 999 roupies (environ 290 dollars).

Dès aujourd’hui, Realme lance les écouteurs sans fil Realme Buds Air Neo au prix de 2999 roupies soit moins de 40 dollars. En termes de design c’est une véritable copie de ce propose Apple avec ses AirPods.