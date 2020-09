Realme fait le teasing d’une recharge rapide à 125 W

Après son succès en Inde, la marque Realme se fait aussi une place sur le marché des smartphones en Europe. Et en plus de proposer des modèles avec d’excellents rapports qualité/prix, cette marque souhaite aussi se positionner comme innovateur.

Prochainement, Realme pourrait nous impressionner avec sa nouvelle technologie de recharge sans fil. Sur Twitter, Madhav Seth, le CEO de Realme de l’Europe et l’Inde, a publié une image montrant un boitier de charger.

I just stepped out of our realme Labs and couldn't wait to share a sneak-peek of what's coming up.

We're planning #FAS7ER things for @realmeeurope – so stay tuned! pic.twitter.com/ZUP7tGI5Nn

— Madhav Faster7 (@MadhavSheth1) September 29, 2020