Au début du mois de février, Samsung a officialisé ses nouveaux Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. Ces trois nouveaux appareils deviennent de facto les nouvelles références chez le fabricant coréen – et plus généralement parmi les smartphones équipés d’Android. Pour ceux qui veulent acheter un Galaxy S20 avec un forfait chez un opérateur, nous avons listé ci-dessous les meilleures offres du moment.

L’avantage de partir sur un Samsung Galaxy S20 chez un opérateur, c’est qu’on peut étaler le coût du smartphone dans le temps. En contrepartie, cela implique de devoir s’engager sur un abonnement mobile (pendant 12 ou 24 mois) et d’assurer un échelonnement du paiement sur la durée. Une fois que vous avez bien compris le fonctionnement, c’est à vous de choisir lequel vous intéresse le plus.

Galaxy S20 : quel opérateur prendre ?

Quel que soit le Samsung Galaxy S20, S20+ ou S20 Ultra que vous choisirez, il faudra débourser au minimum 909€ pour acheter un appareil « nu », sans forfait. C’est le prix pour la version Samsung Galaxy S20 avec 128 Go de stockage et la compatibilité avec le réseau 4G. Si maintenant vous voulez prendre un S20 Ultra, sans opérateur et sans engagement, il faudra même régler 1559€ pour la version avec 512 Go de stockage, et la compatibilité 5G.

Pour ceux qui n’ont pas cette somme dans l’immédiat, mais qui veulent tout de même faire partie des premiers à tenir le Samsung Galaxy S20 dans leurs mains, les opérateurs offrent un système d’échelonnement du paiement assez pratique.

Chez SFR, le prix du Samsung Galaxy S20 tombe rapidement au moment de l’achat. Par exemple, vous pouvez profiter du smartphone moyennant un coût initial de 299€ (au lieu de 909€). Il faudra ensuite rajouter un versement mensuel pendant 24 mois de 8€ (soit 192€ en tout). Au final, vous payerez donc l’appareil en lui-même 491€. Si vous rendrez votre ancien téléphone, une prime de reprise jusqu’à 500€ vous attend.

Précommander le S20

Pour obtenir ce tarif avantageux, il faudra en contrepartie s’engager sur un forfait mobile 60 Go sur 24 mois (appels, SMS et MMS illimités, 60 Go en France et en Europe) pour 30€ pendant la première année, et 45€ pour la deuxième année. C’est un bon moyen d’amortir le coût initial du téléphone, tout en bénéficiant d’un forfait mobile de très bonne qualité ensuite. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, l’opérateur télécom SFR propose le Galaxy S20 avec d’autres forfaits de sa gamme, à des prix différents.

Galaxy S20+ : Bouygues Telecom ?

Bouygues Telecom est particulièrement compétitif sur la sortie de ces nouveaux Samsung Galaxy S20 : l’opérateur offre en ce moment un tarif très avantageux pour les Galaxy S20+, avec un prix initial raisonnable et un coût du forfait mobile qui l’est tout autant.

Ainsi, vous pouvez obtenir chez Bouygues Telecom un Samsung Galaxy S20+ (prix nu : 1 009€) pour un coût initial de 399€. Il faudra ensuite rajouter le coût de l’échelonnement du paiement sur 24 mois, à savoir 8€ tous les mois. Au total, vous payerez donc le smartphone en lui-même 591€. A cela, vous devrez aussi vous engager sur un forfait pendant 24 mois.

Précommander le S20+

En l’occurrence, l’opérateur demande à ses clients de prendre le Forfait Sensation Avantage Smartphone 70 Go pour obtenir ce tarif. Ce dernier permet d’obtenir les appels, SMS et MMS illimités, 70 Go de data en France (et 30 Go dans l’Union Européenne) pour 30,99€ tous les mois la première année, puis 45,99€ par mois ensuite.

Ce tarif est conditionné par le fait que le client conserve son ancien numéro, et qu’il ne soit pas client box. Si vous êtes aussi client box internet de Bouygues Telecom, vous bénéficiez de 7€ de remise par mois sur le forfait (ce qui revient donc à 23,99€ la première année, puis 38,99€ ensuite).

Galaxy S20 Ultra, un luxe ultime

Comme nous l’avons dit plus haut, acheter un Galaxy S20 Ultra a un coût : 1559€ pour la version avec 512 Go de stockage, et 1359€ pour la version 128 Go. Cela dit, le Samsung Galaxy S20 Ultra est le plus avancé de tous les téléphones tournant sous Android du marché, et de (très) loin. Cela justifie le prix qui est au même niveau que les puissants iPhone 11 Pro Max.

Si vous avez envie de le prendre, parce que son offre photo (triple capteur dont un de 108 Mpx + TOF), son zoom x100, son écran AMOLED 6,9″, sa batterie de 5 000 mAh ou encore la compatibilité avec le réseau 5G vous plait, SFR a une offre très abordable. Plutôt que de dépenser autant d’un coup, l’opérateur propose encore une fois un échelonnement compétitif du paiement.

En optant pour cet opérateur, le Galaxy S20 Ultra vous coûtera initialement 699€ (au lieu de 1359€). Il faudra ensuite rajouter à cela les frais d’échelonnement du paiement, soit 8€ par mois pendant 24 mois. En tout, le Samsung Galaxy S20 Ultra vous coûtera le prix de 891€, soit 35% de moins que si vous l’aviez acheté nu. Mais là aussi, il faudra souscrire à un forfait avec engagement.

Précommander le Galaxy S20 Ultra

Comme pour le Samsung Galaxy S20, l’opérateur demande de partir sur un forfait mobile 60 Go, qui inclut les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 60 Go de data en France ou en Europe. Ce dernier est au prix de 30€ par mois pendant la première année, puis 45€ par mois par la suite. Pour ceux qui avaient de toute façon besoin d’un forfait complet, c’est une bonne solution que de combiner ce dernier avec l’achat d’un Galaxy S20.

Si maintenant vous souhaitez partir sur un téléphone nu, nous avons un guide qui vous permettra de trouver le Galaxy S20 au meilleur prix, entre les différents e-commerçants plus traditionnels (Samsung, Amazon, Cdiscount, Fnac…). Pour ceux qui veulent enfin se faire un avis sur le Galaxy S20, ou un avis sur le Galaxy S20 Ultra, voici nos pages de présentations.