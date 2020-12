Rebirth Island : une nouvelle map pour Warzone et la saison 1 de Cold War

On pourrait la croire en perte de vitesse, mais la licence Call of Duty se porte à merveille selon Activision. En effet, suite au lancement record de Call of Duty: Black Ops Cold War et à la popularité de l’opus Mobile, la franchise Call of Duty a dépassé les 3 milliards de dollars de recettes nettes au cours des 12 derniers mois. Toujours selon l’éditeur, ce sont plus de 200 millions de personnes qui ont joué à Call of Duty cette année.

CoD Black Ops Cold War, la saison 1 de Warzone en approche

Evidemment, le lancement de Black Ops Cold War il y a quelques semaines n’est que le début. De nouveaux contenus gratuits pour tous les joueurs de Black Ops Cold War vont arriver, alors que de nouvelles saisons de contenu continueront à s’ajouter, avec la première saison prévue dès ce 16 décembre.

Le tout a été présenté tout récemment en vidéo par Activision, et permet notamment de prendre connaissance d’une toute nouvelle carte à venir pour Warzone. Un trailer qui permet également de découvrir Vikhor « Stitch » Kuzmin, ex-leader du KGB, visiblement bien décidé à se débarrasser de Russel Adler, le héros de cet opus Cold War.

Les joueurs auront tout le loisir d’évoluer sur la nouvelle map de Warzone, baptisée Rebirth Island, et qui constitue une base soviétique illégale fermée par la CIA en 1968. La mise à jour permettre aussi de profiter d’un nouveau véhicule, de nouvelles armes, de nouveaux modes de jeu…

Rappelons que Call of Duty Black Ops Cold War est disponible en boutiques depuis quelques semaines maintenant, et que le test complet signé Presse-citron du dernier-né de chez Activision est disponible ici.