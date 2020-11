Test de Call of Duty Black Ops Cold War – Un avant-goût des FPS next-gen ? (sur PS5)

Que serait une fin d’année, sans son fameux Call of Duty ? Depuis plus de dix ans maintenant (14 ans pour être précis), le mastodonte d’Activision est attendu comme le messie par des millions de joueurs à travers la planète. Tous les ans, nous avons le droit à une courte campagne solo et son fameux mode en ligne qui a fait la renommée de Call of Duty. Du moins, depuis deux ans maintenant ce sont les fameux modes de jeu en ligne.

L’année 2020 n’échappe pas à la règle et propose son nouveau Call of. L’an dernier, Activision faisait le choix de revenir aux sources avec le très bon remake de Modern Warfare. Cette année, il semblerait que la firme prolonge sa stratégie du « retour aux sources » avec la suite directe de Call of Duty Black Ops. Le temps absurde des scénarios futuristes sans queue ni tête semble enfin derrière nous.

La particularité de ce nouvel opus, c’est qu’il propose de nouvelles fonctionnalités liées à la DualSense de la PS5. Et clairement, la majeure partie de ce test sera axée sur les ajouts next-gen et ce que cela apporte.

Précision sur le test Le test de Call of Duty Black Ops Cold War fut réalisé sur une version presse envoyée par l’éditeur sur PS5. Une partie du test se concentrera sur les apports de la DualSense, mais le contenu du jeu et les caractéristiques techniques (4K, RayTracing, 60FPS…) sont également disponibles sur PC et Xbox Series X. acheter call of duty black ops cold war

Le retour de la guerre Froide

Le scénario de Call of Duty Black Ops Cold War se situe juste après le premier Black Ops (2010) et juste avant Black Ops II (2012). Nous sommes en pleine guerre froide et le conflit entre les États-Unis de Ronald Regan et l’URSS de Gorbatchev est à son sommet.

Les Américains sont persuadés que l’URSS les espionne afin de préparer un terrible coup qui pourrait coûter la vie à des milliers, voir des millions de personnes innocentes. Et comme nous sommes dans un Call of Duty, c’est bien ce qui est sur le point de se produire. L’espion russe Perseus (qui est considéré comme un mythe pour beaucoup de soldats) serait en train de préparer l’un des plus gros attentats jamais orchestrés sur la planète. Le projet « Greenlight » ayant pour objectif de faire exploser plusieurs bombes nucléaires dans les plus grandes villes d’Europe. Le problème ? C’est que la Russie aurait mis au point un petit stratagème pour faire porter le chapeau… Aux États-Unis !

Le temps presse, et les hommes du président Ronald Regan mettent en place leur meilleure équipe pour traquer et trouver Perseus afin de l’arrêter et sauver la vie à des millions de citoyens européens innocents.

Derrière ces allures de scénario très « basique », la campagne solo de Call of Duty Black Ops Cold War est très plaisante et peut surprendre par moment avec des choix scénaristiques bien pensés. Personnellement, j’ai été agréablement surpris par la dernière partie de la campagne avec un rebondissement bien emmené qui permet à la série de tenter de nouvelles choses et ce n’est pas pour me déplaire.

Alors tout n’est pas parfait non plus dans cette campagne de Call of Duty avec de nouvelles choses qui ne sont pas très convaincantes. Par exemple, la proposition de choix multiples qui n’auront pas un grand intérêt ni grand impact. Vous allez avoir des possibilités de dissuasion ou de corruption assez absurde. Par exemple, vous allez devoir convaincre un soldat de désobéir aux ordres très stricts (qui pourraient lui coûter la vie) juste en échange… D’un cigare. Et je vous passe les détails sur la crédibilité du doublage, du dialogue et de la scène de la corruption.

De plus, même si j’apprécie le fait de pouvoir créer entièrement l’identité de mon personnage (nom, prénom, sexe, section secrète [CIA, FBI…]) je regrette que les développeurs de Treyarch et Raven Software n’aient pas pris la peine de proposer un doublage à notre héros. Nous nous retrouvons avec un personnage muet tout au long de l’aventure et cela casse clairement l’immersion. Et là encore, je vous passe les détails sur les scènes gênantes lorsque l’on nous pose des questions et que notre personnage reste encore une fois silencieux.

À côté de cela, cette campagne nous fera voyager un peu partout dans le monde nous permettant de nous infiltrer discrètement dans la jungle. Mais aussi sur les montagnes enneigées de la toundra, en passant par les rizières du Viêt-nam ou encore les rues de Berlin-Est. Le jeu est beau, sublimé par l’utilisation du Ray Tracing qui est parfaitement dosé. Les équipes de Treyarch et Raven Software n’abusent pas de cette technologie qui parvient ainsi à apporter un vrai plus au jeu.

Les différentes missions s’enchaînent relativement vite. Il faudra (seulement) trois à quatre heures pour en venir à bout de cette très courte campagne solo. Au cours de votre aventure, vous allez participer à plusieurs moments assez intéressants comme le pilotage d’hélicoptères, le maniement de la tourelle sur un char blindé en pleine base russe, de la tyrolienne ou encore des missions d’infiltration dans les hauts quartiers de l’URSS à Moscou.

Malgré tout, cela manque de moments épiques. Pourtant, cette campagne est bien rythmée. Les missions s’enchaînent, il n’y a pas de temps morts, la bande-son est vraiment de très bonne qualité. Que ce soit pour le sound-design (qui est encore meilleur avec le casque audio Pulse 3D de la PS5), mais aussi pour la soundtrack qui est très présente et vraiment sympathique.

« Grâce » à sa durée de vie assez faible, nous ne ressentons pas cet effet de longueur ou de lassitude. Chaque mission est variée, intéressante, dynamique. Pour le coup, c’est plutôt un bon point.

La DualSense magique

C’est clairement la grande nouveauté de cette année 2020 et une belle petite exclusivité pour la PS5. L’ajout du retour haptique et des gâchettes adaptatives de la DualSense. Dès les premières minutes, cela fait son effet. Que ce soit dans les cinématiques ou dans les phases de gameplay « normale » comme un tour en hélicoptère où vous allez ressentir les vibrations des pales de l’appareil directement entre vos mains grâce au retour haptique de la manette. Vous ressentez vraiment grâce aux vibrations la rotation des hélices et c’est assez plaisant. Il en sera de même dans une séquence où vous allez prendre le métro, vous allez ressentir chaque passement de roues du métro sur les rails. C’est vraiment excellent.

Mais le plus intéressant c’est forcément dans les phases d’action, lorsque vous êtes en mission et non un simple spectateur. Les gâchettes adaptatives vont jouer un rôle dans le maniement de vos armes. La touche « L2 » est donc la touche pour viser et cette dernière va donc être plus ou moins souple en fonction de l’arme que vous allez manipuler. Si vous êtes avec une arme de point, vous allez à peine ressentir le retour de force de la gâchette et vous allez viser normalement. En revanche, lorsque vous êtes avec un fusil de précision, la touche L2 aura un peu plus de mal à s’enfoncer.

Mais le plus plaisant sera la touche « R2 » qui sert à tirer. Cette dernière répond comme la vraie gâchette d’une arme. Là encore, avec un fusil de précision cette dernière va s’enfoncer tout doucement avant de s’activer d’un coup lorsque la balle part. Avec un fusil automatique, la gâchette s’enfonce tout doucement et dès que la première balle part, elle reste enfoncée et vibre à chaque sortie de balle. C’est vraiment immersif et impressionnant.

Lorsque vous serez sur-le-champ de bataille, les vibrations haptiques vont s’allier aux gâchettes puisque les explosions se ressentiront dans la manette tout comme les tirs ennemis. Vraiment, c’est un petit aperçu des capacités d’immersions de la next-gen et c’est vraiment un gros plus.

Pour ce qui est des options en ligne, notez qu’il est tout à fait possible de désactiver les retours haptiques et les gâchettes adaptatives à tout moment. Que ce soit en solo ou en ligne face aux joueurs PC et Xbox.

Un multijoueur pas très convaincant

Nous n’allons pas nous étendre sur la question du multijoueur de ce Call of Duty Black Ops Cold War. Comme l’année dernière, vous allez pouvoir participer à différentes missions en ligne (en coopération ou non), aux traditionnelles mêlées générales ou mêlées générales en équipe. Mais aussi au fameux mode Warzone et au mode zombies.

Nous nous retrouvons avec seulement huit maps (ce qui est très peu et vite répétitif) avec un matchmaking très mauvais. Le jeu vous classe selon vos performances et votre niveau. Ce qui peut être une bonne chose à la base, mais très rapidement les joueurs avec un niveau assez acceptable se retrouvent dans des parties très difficiles où chaque match est intense comme si vous étiez dans une compétition. Il devient assez difficile de jouer juste pour le plaisir.

On ne parle pas des maps assez mal pensées où de plus en plus de joueurs campent, où les spawnkill sont monnaie courante (le fait d’apparaître et de mourir instantanément, car un joueur vous attend sur le point de réapparition). Un vrai manque d’équilibre qui gâche clairement la partie la plus importante de ce Call of Duty Black Ops Cold War.

Mon avis sur Call of Duty Black Ops Cold War

Loin d’être un grand fan de jeux FPS ou de la licence Call of Duty depuis quelques années (surtout depuis que cette dernière s’est perdue dans son concept futuriste), la série d’Activision recommence à me faire de l’œil depuis deux ans et son retour aux sources avec Modern Warfare. Belle réalisation, bonne mise en scène et un scénario plus sérieux, Modern Warfare était une belle surprise. Cette année, Black Ops Cold War prolonge cette belle surprise avec un scénario encore plus efficace.

Le tout, saupoudré de saveur next-gen grâce au Ray Tracing, mais également aux fonctionnalités de la DualSense. Entre le retour haptique et les gâchettes adaptatives, nous sommes dans une immersion sans précédent qui nous donne un véritable avant-goût des FPS next-gen. Dommage que la campagne solo soit si courte et que le multijoueur soit raté.

Attention également, ce Call of Duty Black Ops Cold War vous demandera plus de 130Go d’espace libre sur votre console pour pouvoir l’installer. Oui, ça pique.

acheter call of duty black ops cold war