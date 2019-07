Netflix prépare un film avec Ryan Reynolds, Gal Gadot et Dwayne Johnson

Un casting hollywoodien

À l’origine, la comédie d’action Red Notice avec Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds devait être produite par Universal. Netflix a finalement réussi à s’emparer des droits suite à de longues négociations.

Le long métrage disposait déjà de Dwayne Johnson (Fast and Furious) et Gal Gadot (Wonder Woman) dans son casting, il profiter également de l’arrivée d’un autre nom célèbre d’Hollywood en la personne de Ryan Reynolds (Deadpool). Red Notice sera doté d’un budget proche des 130 millions de dollars et pourrait bien être le premier film d’une franchise sur la plateforme de streaming.

« Avec Red Notice, notre but chez Seven Bucks Productions était de démolir les barrières traditionnelles et de créer un véritable évènement mondial pour le public. Netflix a montré qu’ils étaient les parfaits associés pour accomplir ce but », a déclaré Dwayne Johnson qui sera également l’un des producteurs du film via sa société Seven Bucks.

Un tournage prévu en 2020

Le film de Netflix sera la troisième collaboration entre Dwayne « The Rock » Johnson et le réalisateur Rawson Marshall Thurber. Ils avaient déjà travaillé ensemble dans les longs métrages Agents presque secrets et Skyscraper.

Red Notice raconte l’histoire d’un agent d’Interpol qui a pour mission de capturer le voleur d’art le plus recherché de la planète. Il devra pour cela se rendre dans différents endroits du globe. Si peu d’informations ont été donnés sur la distribution ds rôles, on sait déjà que c’est Dwayne Johnson qui héritera du rôle de l’argent. Le tournage devrait débuter en 2020.

Dwayne Johnson et Ryan Reynolds poursuivent ainsi leur collaboration avec Netflix puisque l’acteur de Jumanji : Bienvenue dans la Jungle produira John Henry and the Statesmen pour la plateforme de streaming, dans lequel il devrait tenir l’un des rôles principaux, tandis que l’acteur de Green Lantern sera à l’affiche de Six Underground de Michael Bay dont la sortie est prévue avant la fin de l’année sur Netflix.