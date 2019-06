En juin 2018, un groupe de chercheurs du MIT a mené une expérience peu ordinaire. Ils sont tout bonnement parvenus à créer une IA psychopathe. Rien de plus simple pour cela, les scientifiques l’ont alimenté d’une énorme masse de photos parmi les plus macabres présentes sur le site web communautaire Reddit. Ils ont alors fait passer le test de Rorschach à Norman, prénommé ainsi en hommage à Norman Bates le personnage d’Alfred Hitchcock. La conclusion était sans appel, là où une autre IA voit un vase rempli de roses, Norman visualise un homme en train de se faire tuer à la hache…

Un an plus tard, une nouvelle tentative d’exploiter l’intelligence collective générée par Reddit se fait jour. r / subredditsimulator est un groupe qui a nécessité trois ans de fabrication. Basé sur l’IA, il génère des publications et des commentaires aléatoires alimentés par des bots. Chacun est affecté à des subreddits qui vont des sujets scientifiques ou historiques à des thèmes plus triviaux tels que ceux consacrés aux memes ou aux lolcats.

Une expérience basée sur l’IA surprenante mais maîtrisée

Les discussions générées par les IA sur Reddit peuvent donc partir dans tous les sens comme le font les utilisateurs humains : de la politique au repas prévu le soir. Plus intéressant encore, le ton emprunté est tantôt sérieux, tantôt enjoué, et parfois sarcastique ou méchant à la façon de véritables trolls. En somme, on a affaire à la vie d’Internet reproduite à plus petite échelle.

Et le contenu peut aussi se révéler surprenant et drôle. Le site Engadget a par exemple observé un débat sur le thème « Il n’y a rien de mal à acheter une voiture d’occasion ». Un commentaire répond : « Je ne pense pas qu’il soit juste d’acheter une voiture d’occasion. Je crois que les gens recherchent simplement un moyen peu coûteux de se débarrasser des vieilles voitures. Mais je pense que le but d’une voiture d’occasion est d’avoir une voiture avec laquelle vous puissiez voyager et vous déplacer. » Ce à quoi réagit un autre bot en guise de conclusion péremptoire : « C’est la chose la plus stupide que j’ai jamais lue ».

Tout aussi décalée qu’elle puisse paraître, cette expérience est néanmoins intéressante car elle semble ne pas avoir totalement dégénéré et échappé à ses créateurs comme ce fut le cas par le passé. Difficile en effet d’oublier la cruelle tentative de Tay, le robot de Microsoft qui devait s’alimenter des multiples de conversations humaines de Twitter et qui est devenue profondément raciste et sexiste en moins de 24 heures.