Redmi 8 : une énorme autonomie pour moins de 150 €

Ça y est, Redmi vient de dévoiler son modèle d’entrée de gamme, qui lui permettra de marquer sa présence sur le segment, déjà concurrencé par Honor, Samsung et Wiko. Devenue une marque à part entière depuis janvier, Redmi était au départ intégré à la gamme de Xiaomi. Désormais, les deux sont distincts, afin de laisser Redmi se focaliser sur le segment de l’entrée de gamme, quand Xiaomi cherhe désormais à viser plus haut.

Il y a deux semaines seulement, le Redmi Note 8 Pro arrivait sur le marché, et déjà, son prix était très compétitif. Aujourd’hui, il s’agit du Redmi 8 classique, auquel la firme chinoise vient de lever le voile. On sait déjà plusieurs informations au sujet de sa fiche technique, et de ses prix.

Redmi 8 : les informations officielles sur la fiche technique

On aura faire le tour du produit, les seuls logos sur l’appareil sont au sujet de Redmi. Xiaomi est désormais écarté du produit, et cela se lit bien. Le divorce entre les deux noms a bien eu lieu, et Redmi se spécialise désormais sur le segment de l’entrée de gamme.

Mais force est de constater que Redmi semble s’appuyer sur les équipements et le savoir-faire de Xiaomi : pour son prix, la dotation est loin d’être oubliée. A commencer par un accumulateur de 5.000 mAh, que nous avions déjà pu observer et applaudir sur le Redmi Note 8 Pro, l’un de ses grands frères.

Il faut dire que Redmi s’appuie énormément sur ce dernier, tout en laissant de côté certains équipements pour en expliquer les prix. Ainsi, au lieu d’un quadruple module photo, le Redmi 8 ne proposera qu’un double capteur. Au programme, un objectif principal de 12 MP, et un capteur d’appoint de 2 MP, utile pour les portraits. La dalle tactile est elle aussi inférieure en taille, mesurée à 6,22 pouces au lieu de 6,53 pouces. Mais cette dernière reste tout de même borderless, grâce à une fine encoche en goutte d’eau placée au centre de la partie haute de l’écran.

Du côté des performances, le Redmi 8 se distingue de son grand frère « Pro » de par son processeur. Ici, Redmi n’a pas décidé d’opter pour le processeur gaming de MediaTek, auquel un partenariat a été signé pour la sortie du Redmi Note 8 Pro. Le smartphone d’entrée de gamme tourne avec le Snapdragon 439, et couple son cœur avec une mémoire vive disponible en 3 ou 4 Go de RAM.

Ce choix au niveau de la mémoire vive influencera sur le stockage du téléphone. En effet, Redmi propose son nouveau Redmi 8 en version 32 ou 64 Go. Une dotation clairement à la hauteur, alors que l’un de ses principaux concurrents, le Samsung Galaxy A10, se limite encore à seulement 2 Go de RAM et 32 Go de stockage interne.

Vu son prix, ne faut-il pas opter pour le Note 8 Pro ?

Pour l’heure, la France ne fait pas encore partie des marchés prioritaires pour Redmi, bien que sa commercialisation arrivera très vite. Il faut pour le moment se baser sur les prix indiens pour estimer le nouveau Redmi 8 aux alentours de 150 euros en France.

Un prix attractif, qui laisse tout de même une grande part d’indécision. En effet, au prix de 249 euros, le Redmi Note 8 Pro n’est plus très loin, et on pense déjà aux quelques équipements disponibles en suppléments que la majoration tarifaire ajoute. Le smartphone se dote en effet de quatre capteurs pour la partie photo, ainsi que d’un processeur qui devrait se montrer clairement suffisant pour la plupart des tâches du quotidien, tout comme pour pouvoir jouer à des jeux. Pensez-y si l’offre du Redmi 8 vous intéresse.