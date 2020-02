Redmi K30 Pro : un autre concurrent du Galaxy S20 ?

Si la liste des 10 smartphones les plus vendus en 2019 a été dominée par Apple et Samsung, Xiaomi a pu se faire une petite place sur ce Top 10. Et ce n’est pas grâce à ses flagships, mais plutôt grâce à la sous-marque Redmi.

En effet, d’après des données publiées par Omnia, le Redmi Note 7 faisait partie des 10 smartphones les plus vendus l’année dernière.

Mais si la marque Redmi est souvent associée aux smartphones abordables de la gamme Redmi Note, celle-ci produit également des appareils haut de gamme, ou du moins, des smartphones dont les performances peuvent être comparables : les appareils Redmi K.

Et après le succès du Redmi K20 Pro en 2019, le constructeur chinois s’apprête à dévoiler le Redmi K30 Pro.

Un smartphone assez abordable avec une puce Snapdragon 865 ?

Si le Redmi K30 Pro n’aura probablement pas une fiche technique comparable à celles du Galaxy S20 ou du Mi 10, on s’attend néanmoins à ce que l’appareil soit équipé du même processeur ou d’une puce dont les performances sont très proches de celles des appareils premium de 2020.

Et justement, d’après nos confrères de GSMArena, un dirigeant de Xiaomi aurait déjà annoncé sur le réseau social Wiebo que le Redmi K30 Pro sera équipé du même SoC Snapdragon 865 que le Mi 10.

D’autres sources indiquent que le smartphone aura une batterie de 4 700 mAh, sera compatible avec la recharge rapide 33 W et que celui-ci aurait 4 caméras sur le dos, dont une caméra principale de 64 mégapixels fournie par Sony.

Quant au design, celui-ci serait assez proche du design du Redmi K20, et l’écran serait sans bordures ni encoche tandis que la caméra frontale bénéficiera toujours du mécanisme pop-up.

Mais bien entendu, pour le moment, toutes ces infos sont encore à prendre avec une extrême prudence.

Cependant, on s’attend à ce que le Redmi K30 Pro se positionne comme un tueur de haut de gamme, avec un très bon rapport qualité-prix.

Sinon, il est possible que cet appareil ne débarque jamais en Europe avec ce nom. Pour rappel, en 2019, Xiaomi avait lancé le Redmi K20 en Asie, mais pour l’Europe, celui-ci a été renommé « Mi 9T » et présenté comme une variante du flagship Mi 9.