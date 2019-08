Xiaomi Mi Mix 4 : avec un capteur photo 108 mégapixels ?

Un capteur 108 mégapixels chez Xiaomi ?

Il y a quelques jours, Xiaomi lançait en France son nouveau smartphone Mi 9T Pro, un terminal aux faux airs de OnePlus 7 Pro. Récemment, c’est une fuite sur le site chinois Weibo qui laisse apparaître ce qui serait le futur Mi Mix 4, un smartphone qui miserait (très) gros sur la photo.

En effet, selon le leak dévoilé sur Weibo, le nouveau smartphone signé Xiaomi opterait pour un triple module photo à l’arrière, emmené par un capteur principal de… 108 mégapixels ! Ce dernier serait accompagné par un capteur grand-angle de 16 mégapixels, sans oublier un dernier module de 12 mégapixels.

Rappelons qu’il y a quelques jours maintenant, Xiaomi avait déjà confirmé sa volonté d’utiliser le capteur Samsung ISOCELL 108 mégapixels dans un futur terminal. Une grande première pour un smartphone, avec la possibilité de produire une image en 12 032 x 9 024 pixels.

Snapdragon 855 Plus, 12 Go de RAM et écran QHD

Concernant le futur Xiaomi Mi Mix 4, en plus de cet impressionnante section photo, le smartphone serait animé par un processeur Snapdragon 855 Plus de dernière génération, épaulé dans sa tâche par un total de 12 Go de RAM. Une puissance de frappe assez colossale, à laquelle viendrait se greffer une capacité de stockage de 1 To.

Le smartphone serait doté d’un écran incurvé en qualité QHD, et serait alimenté par une batterie de 4 500 mAh, avec la compatibilité fast charging 30W. En façade, on devrait logiquement retrouver une caméra frontale de type pop-up, sans oublier la compatibilité NFC et un même un port jack 3,5 mm.

Evidemment, il convient de rappeler qu’il s’agit ici essentiellement de rumeurs, et qu’il conviendra donc d’attendre une annonce officielle de la part de Xiaomi pour tout savoir de la fiche technique de ce futur Mi Mix 4. En attendant, vous pouvez toujours retrouver notre sélection des meilleurs prix concernant le Xiaomi Mi 9T Pro en France, à cette adresse.