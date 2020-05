Redmi Note 9 vs Note 9S vs Note 9 Pro : comparatif et différences

De mars à avril, Xiaomi a levé le voile sur ses nouveaux smartphones à moins de 300 euros de sa gamme Redmi. Les trois produits, le Note 9, le Note 9S et le Note 9 Pro, se positionnent en concurrence avec Samsung et Realme, sur un marché où la demande ne cesse de grandir alors que les technologies du segment premium sont en train de se démocratiser. Le premier des trois à être commercialisé en France est le Redmi Note 9S. Il est à cheval entre les deux autres solutions, et sa dotation a de quoi plaire.

Dans cet article, vous allez pouvoir découvrir un comparatif entre le Redmi Note 9, le Note 9S et le Note 9 Pro. Pour vous aider à choisir quel smartphone Xiaomi choisir dans la gamme Redmi, nous vous avons listé l’ensemble des différences entre le Redmi Note 9, Note 9S et Note 9 Pro. Les trois smartphones sont sensiblement équivalents, mais ils ne proposent pas la même batterie, le même processeur ni la même dotation d’appareils photo. Dès lors, faut-il choisir le Redmi Note 9, le Redmi Note 9S ou le Redmi Note 9 Pro ? Notre guide d’achat.

Comparatif : Redmi Note 9 vs Note 9S vs Note 9 Pro

Différences de design et dimensions

La gamme de Redmi Note 9 est constituée de smartphones dans des dimensions et un poids proche de la moyenne du marché. Les Note 9S et Note 9 Pro partagent les mêmes caractéristiques, à savoir des dimensions de 165.8 x 76.7 x 8.8 mm et un poids de 209 grammes. Le plus compact et léger, le Redmi Note 9, affiche quant à lui 162.3 x 77.2 x 8.9 mm pour 199 g.

L’année dernière, le prédécesseur du Redmi Note 9 (à savoir le Redmi Note 8) proposait un écran avec une petite encoche centrée sur le haut de l’appareil. Pour son nouvel appareil, Xiaomi s’est mis au poinçon et les écrans sont maintenant entièrement borderless, si l’on fait abstraction de cette perforation pour laisser passer la caméra selfie.

À l’arrière, le dos du smartphone est toujours en verre, avec trois choix de coloris par version, dont « l’Interstellar Gray » est disponible à la fois sur le Redmi Note 9S et le Note 9 Pro. Les modules photo sont esthétiquement les mêmes sur ces deux versions, et le Note 9 classique possède quant à lui une extension de la zone grise foncée du module pour y intégrer un capteur d’empreinte digitale.

Taille et performances de l’écran

Au niveau des écrans, forcément, les Redmi Note 9S et Note 9 Pro possèdent la même dalle de 6,67 pouces avec un poinçon centré pour la caméra frontale. Le Note 9 propose une dalle plus petite, de 6,53 pouces, et la caméra est située dans un poinçon sur le coin en haut à gauche. Les bordures du smartphone sont aussi plus épaisses que celles de ses deux grands frères, mais la différence n’est pas significative non plus, à 83,5 % de ratio écran/surface, contre 84,5 % pour les deux smartphones légèrement plus chers.

Aux tailles différentes, les écrans des smartphones partagent en revanche les mêmes caractéristiques techniques. Il s’agit d’écrans IPS LCD, avec 16 millions de couleurs, et une résolution de 1080 x 2400 pixels. Les trois smartphones proposent ainsi le ratio de 395 pixels par pouce en densité, et la luminosité maximale de l’écran est de 450 nits. Pour offrir un smartphone à moins de 300 euros, Xiaomi n’a pas pu intégrer son capteur d’empreinte digitale sous l’écran. Les Note 9S et Note 9 Pro proposent ainsi un capteur sur le bord droit du smartphone, et sur le dos du smartphone pour le Note 9 classique.

Bien évidemment, il n’est pas question encore d’équipements premium sur la gamme des smartphones Redmi. Aucun des différents smartphones de la gamme Note 9 ne propose par exemple d’écran incurvé, et de technologie LED. Mais leur écran est largement à la hauteur, et les clients ne devraient pas s’offusquer à l’idée que leur smartphone ne propose pas de taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Comparatif des caractéristiques techniques

Une puissance équivalente

Du côté des processeurs, Xiaomi a décidé d’équiper ses deux smartphones les plus chers (à savoir les Note 9S et Note 9 Pro) d’un Snapdragon 720G. La puce est gravée en 8 nm et orientée gaming. En vue de l’utilisation du smartphone, ce SoC sera largement à la hauteur tout en ne consommant pas beaucoup. On vous conseillera toutefois de choisir la version équipée de 6 Go de mémoire vive plutôt que celle de base à 4 Go de RAM notamment si vous comptez jouer à des jeux vidéo.

Au sujet du Note 9 classique, le processeur Snapdragon laisse la place à une puce MediaTek Helio G85 gravée en 12 mm. Un peu moins puissant, le processeur est accompagné d’une mémoire vive de 3 ou 4 Go, qui limite là encore la puissance du produit. Si vous comptez jouer à des jeux ou utiliser votre smartphone de façon plutôt importante, nous ne pouvons que vous conseiller d’opter pour l’un des deux modèles coiffant la gamme des Note 9.

Nous allons y revenir dans la partie consacrée à la photo, mais les nouveaux smartphones Redmi Note 9, Note 9S et Note 9 Pro sont tous équipés d’un capteur principal permettant de faire des clichés de 48 MP. Cela risque d’avoir des répercussions au niveau de l’espace de stockage, si vous êtes amenés à stocker un nombre important de fichiers. Chacune des versions est ainsi disponible en version 64 ou 128 Go pour le stockage interne. En reste que Xiaomi propose toujours d’insérer une carte micro-SD pour augmenter l’espace, jusqu’à 512 Go.

Batterie et autonomie

Xiaomi a compris le marché, et la marque sait à quel point ses potentiels clients souhaitent s’équiper avant tout d’un smartphone avec une grande autonomie de batterie pour ce prix-là. C’est ainsi que les trois Redmi Note 9 proposent le même accumulateur de 5020 mAh, qui vous permettra très certainement de tenir 2 jours d’affilés sans passer par la case recharge. Notre comparatif Note 9 vs Note 9S et Note 9 Pro ne peut pas vraiment départager les trois versions tant elles sont aussi intéressantes les unes que les autres. Le Note 9 classique sera moins énergivore avec son écran, mais les Note 9S et Note 9 Pro risquent d’être moins gourmands en matière de processeur. Au final, ces trois produits sont parmi les meilleurs de l’ensemble du marché des smartphones à ce chapitre.

La recharge n’est pas laissée de côté pour autant. Les nouveaux Redmi Note 9 sont même équipés de câbles ultra-rapide qui atteint les 33 W sur le Note 9 Pro. Les Note 9 classique et Note 9S profitent de leur côté d’un chargeur de 18 W, mais ces derniers sont aussi compatibles avec le chargeur du Note 9 Pro, qui ne figure simplement pas dans le coffret de base du produit. Avec 33 W de puissance, il est ainsi possible de récupérer 50 % de l’autonomie de sa batterie en l’espace de 30 minutes. Le résultat est impressionnant quand l’on sait que l’accumulateur fait plus de 5000 mAh.

Un port jack sur toute la gamme

Notre comparatif ne pouvait pas contourner un point commun de taille sur l’ensemble de la gamme : les trois versions du smartphone disposent d’un port jack. C’est une excellente nouvelle si vous souhaitez continuer à écouter de la musique avec des écouteurs filaires classiques, sans devoir passer par l’achat d’écouteurs ou d’un casque Bluetooth. Xiaomi fait partie de ces dernières marques à proposer une telle entrée sur ses produits. En revanche, il ne faudra pas compter sur les Redmi Note 9 pour être certifiés résistants à l’eau.

Appareil photo : faut-il choisir le Note 9 Pro ?

L’autonomie est un point à ne pas négliger sur le milieu de gamme des smartphones, tout comme l’appareil photo. Malheureusement, à ce chapitre, les standards du segment premium ne sont pas encore disponibles pour les produits moins chers, qui peinent souvent à s’en sortir. Quel Redmi Note 9 acheter pour avoir un bon appareil photo ? La réponse dans notre comparatif.

Tout d’abord, il faut noter que les trois smartphones possèdent tous le même nombre de capteurs : quatre à l’arrière et un à l’avant. Il s’agit d’un capteur principal, d’un capteur ultra grand-angle, ainsi que d’un capteur macro et un capteur de profondeur. Les différences entre les Redmi Note 9, Note 9S et Note 9 Pro concernent la qualité des objectifs et des capteurs. Les changements sont loin d’être facilement visibles, mais le Note 9 Pro semble tirer son épingle du jeu avec un capteur principal de 64 mégapixels.

Pourtant, le Note 9S n’est pas en reste. Il partage un capteur 48 MP avec le Note 9 classique, tout en proposant un objectif avec une ouverture un peu plus importante que le Note 9 Pro : f/1.8 contre f/1.9. Les focales du module est la même sur les trois smartphones : 26 mm, et dans l’ensemble, le capteur se débrouille bien de jour, avec une bonne luminosité.

Le reste de la dotation concerne un ultra grand-angle au capteur de 8 MP partagé par les trois versions. Les capteurs macro sont de 5 MP sauf sur le Note 9 classique (à 2 MP), et les capteurs de profondeur venant épauler le logiciel permettant le mode portrait est de 2 MP. Enfin, à l’avant, la caméra selfie est de 16 MP sur les versions Note 9S et Note 9 Pro. À la différence, le Note 9 classique propose un capteur de 13 MP.

Comparatif des prix

Faut-il choisir le Redmi Note 9 le moins cher ?

Avec son nouveau trio de smartphones, la firme chinoise Xiaomi vient s’attaquer aux Samsung et autres Realme. Sa proposition est comprise entre 200 et 300 euros, et malgré quelques différences, difficile de se faire un avis entre les propositions. Le Note 9, qui est le moins cher à seulement 199 €, est bien évidemment le plus attractif, alors que son grand frère le Note 9 Pro est affiché 100 € de plus. Mais le Note 9 Pro possèdent plusieurs éléments supplémentaires, comme un meilleur processeur avec de meilleures offres de stockage, un appareil photo plus complet et un écran plus grand.

Seulement voilà, notre comparatif n’oppose pas deux mais trois smartphones, et la troisième version est en fait un compromis en termes de prix et d’équipements. Le Note 9S est disponible à partir de 230 euros, soit seulement 30 euros de différence avec le Note 9 classique. D’un point de vue tarifaire d’ailleurs, il est plus proche du Note 9 classique que du Note 9 Pro. Pourtant, sur sa fiche technique, il ressemble davantage à son grand frère.

Conclusion : Redmi Note 9, Note 9S ou Note 9 Pro ?

Nous voici arrivés à la conclusion de notre comparatif sur les différences entre le Redmi Note 9, le Note 9S et le Note 9 Pro. Vous l’aurez compris, malgré leur 100 euros de différences, les trois smartphones sont tous très attractifs et proposent des caractéristiques techniques à la hauteur pour un usage classique sur un téléphone. Mais selon notre avis, il est préférable de s’orienter vers un Redmi Note 9S, qui est un très bon compromis entre les spécificités du Note 9 Pro et le prix du Note 9 classique.

Les trois produits sont tous dotés d’une excellente batterie de 5020 mAh, mais seuls les Note 9S et Note 9 Pro possèdent un processeur et une mémoire vive qui seront à la hauteur si vous commencez à jouer à des jeux ou à réaliser des photos ou des vidéos en haute qualité (les deux versions proposent d’ailleurs la vidéo 4K). Si le prix est le principal argument selon vous, alors le Note 9 sera largement suffisant. Sinon, autant se pencher sur les deux versions supérieures, qui offrent des équipements plus intéressants pour une somme relativement peu élevée.