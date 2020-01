Redmi s’apprêterait à lancer une smartwatch ou un bracelet fitness

Il y a quelques mois, Xiaomi a finalement fait son entrée sur le marché des montres connectées en dévoilant la Mi Watch, un produit très similaire à l’Apple Watch mais qui tourne sous Wear OS, le système d’exploitation de Google pour les montres, et sur lequel Xiaomi a bien évidement ajouté quelques customisations logicielles.

Aujourd’hui, nous apprenons du site Android Authority qu’à son tour, la marque Redmi pourrait aussi lancer sa première smartwatch. En effet, d’après celui-ci, on aurait récemment découvert une mention d’une smartwatch de marque Redmi sur le site du Bureau for Indian Standards (BIS). Cela suggère que le produit pourrait être lancé prochainement.

Et si pour le moment, les caractéristiques n’ont pas fuité, Android Authority se demande s’il s’agira d’un tout nouveau produit, ou bien d’une montre Redmi avec une marque et un design différent, mais avec une fiche technique qui sera très proche de celle de la montre Mi Watch de Xiaomi (le constructeur a l’habitude de faire cela sur les smartphones). Pour rappel, la Mi Watch a un écran AMOLED de 1,78 pouce, un SoC Snapdragon 3100, 1 Go de RAM et 8 Go de stockage interne.

La marque Redmi s’apprête-t-elle à entrer sur le marché des wearables ?

Bien entendu, pour le moment ces rumeurs concernant une montre connectée Redmi sont encore à prendre avec les pincettes d’usage. D’ailleurs, d’autres sources évoquent plutôt un bracelet fitness, donc proche des Mi Band de Xiaomi, mais pas une montre connectée qui serait proche du Mi Watch.

Par exemple, le site indien NDTV relaie un utilisateur chinois de l’application qui aurait découvert, dans l’application Mi Fit de Xiaomi, des éléments qui semblent décrire un bracelet fitness de marque Redmi, et dont le design ainsi que les fonctionnalités seraient similaires à ceux de la Mi Band 4.

Mais quoi qu’il en soit, toutes ces sources suggèrent que la marque Redmi pourrait donc passer à l’étape suivante de son développement en lançant une montre ou un bracelet connecté. Pour rappel, bien que Redmi soit une sous-marque de la société Xiaomi, celle-ci a acquis une relative indépendance au sein de l’entreprise, et compte aujourd’hui ses propres fans. Les smartphones Redmi sont particulièrement appréciés pour leurs rapports qualité-prix ainsi que pour leur autonomie.