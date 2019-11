Xiaomi présente sa première montre connectée (qui ressemble à l’Apple Watch)

Xiaomi a toujours été l’un des principaux acteurs du marché des wearables (les accessoires à porter sur soi), grâce à ses (excellents) bracelets connectés Mi Band. Mais jusqu’à présent, la société chinoise ne s’aventurait pas dans le marché des smartwatches, dominé par l’Apple Watch.

Aujourd’hui, lors d’un événement en Chine, la société a finalement franchi ce pas, en présentant sa première montre connectée : la Mi Watch.

La première chose qui saute aux yeux, c’est que pour cette première montre connectée, Xiaomi semble s’être beaucoup inspiré de l’Apple Watch, avec un cadran carré de 44 mm aux angles arrondis et la couronne sur le côté droit.

La première smartwatch de Xiaomi

La Mi Watch a un écran AMOLED de 1,78 pouce, avec une densité de pixels de 326 ppi. Sous le capot, on a un SoC Snapdragon 3100 couplé à 1 Go de RAM et 8 Go de mémoire interne. La montre a un module NFC pour les paiements ainsi qu’un GPS, et une connectivité LTE via eSIM, ce qui permet de faire des appels téléphoniques même lorsqu’aucun smartphone n’est connecté.

Et bien entendu, la Mi Watch de Xiaomi a une série de capteurs pour mesurer l’activité physique, et est dotée de 10 modes spéciaux pour les activités telles que la course, le cyclisme ou la nage.

La batterie a une capacité de 570 mAh, ce qui permettrait à la montre d’avoir une autonomie de 36 heures.

Côté logiciel, cette montre n’utilise pas la version officielle de WearOS, mais MIUI for Watch. En substance, comme sur les smartphones, Xiaomi a modifié le système d’exploitation de Google afin de proposer une interface et des fonctionnalités différentes.

Pour le moment, on ne sait pas si cette montre sera proposée en Europe. En Chine, la version de base est vendue à 1 200 RMB, soit l’équivalent de 167 euros.