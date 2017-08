Réserver un covoiturage BlablaCar depuis Google Maps, c’est possible !

Le service de covoiturage BlaBlaCar devrait exploser dans les mois à venir, car l’application vient de se trouver un partenaire de taille pour mettre en avant son service, avec rien de moins que Google Maps !

Il s’agit d’un grand pas pour BlaBlaCar et ses utilisateurs car il se sera possible d’obtenir un trajet directement depuis l’application de cartographie Google Maps. Pour la firme de Mountain View, il s’agit d’une suite logique, puisque l’entreprise proposait jusqu’à présent plusieurs moyens de transport comme option pour se rendre d’un point A vers un point B (voiture, vélo, à pieds, train, etc.).

BlaBlaCar sera disponible au travers de Google Maps

Depuis 2014, Google Maps proposait aussi comme solution le VTC, via le service Uber et désormais il suggérera le covoiturage à travers BlaBlaCar. Le service de cartographie américain, propose en effet d’afficher les trajets, le temps de transport, une estimation de tarif, etc. L’utilisateur aura juste à cliquer sur le choix et sera redirigé vers BlaBlacar directement pour finaliser l’opération.

Dans le cas où l’utilisateur ne disposera pas du service de covoiturage, Google Maps le renverra vers le Play Store ou l’App Store directement sur la page de BlaBlacar, afin de pouvoir la télécharger en quelques secondes.

L’entreprise fait savoir : « les utilisateurs intéressés par un trajet en covoiturage et ayant déjà l’application mobile de BlaBlaCar sur leur smartphone seront redirigés directement vers la page des résultats sur BlaBlaCar correspondant au trajet recherché. Les autres seront redirigés automatiquement vers l’App Store ou Google Play ».

BlaBlaCar était déjà le service de covoiturage numéro 1 en France et il ne fait aucun doute qu’avec ce nouveau canal de diffusion et de promotion, que l’entreprise connaitra un boom rapidement. Une bonne nouvelle puisqu’en matière de mobilité urbaine, le covoiturage permet de réduire les émissions de carbone.