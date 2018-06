E3 2018 : Resident Evil 2 Remake le 25 janvier 2019 sur PS4, Xbox One et PC

Resident Evil 2 Remake a été dévoilé via deux vidéos lors de la conférence E3 2018 de PlayStation, avec une date de sortie fixée au 25 janvier 2019.

Resident Evil 2 Remake se montre enfin !

La GameCube avait permis en 2002 aux joueurs de découvrir le remake alors extraordinaire du tout premier Resident Evil. En 2019, nos bonnes vieilles PS4 et Xbox One (sans oublier le PC) vont nous permettre de redécouvrir Resident Evil 2 sous un tout nouveau jour. En effet, à l’occasion de la conférence pré-E3 2018 de PlayStation, Capcom a diffusé deux vidéos de présentation de ce Resident Evil 2 Remake on ne peut plus attendu par la communauté.

A ce jour, Resident Evil 2 reste considéré comme l’un des meilleurs opus de la saga, et a largement contribué à poser les bases de cette série écoulée à plus de 83 millions d’unités dans le monde. Resident Evil 2 a notamment permis de présenter aux joueurs Leon S. Kennedy, mais aussi Claire Redfield, possédant chacun leur propre campagne jouable. Vingt ans plus tard, Capcom s’apprête donc à faire replonger les joueurs dans l’horreur de Raccoon City.

Capcom annonce ainsi : « Grâce au moteur RE Engine, cette relecture propose un nouveau style visuel, plus photo-réaliste, donnant véritablement vie aux personnages, ainsi qu’aux ennemis. Les dégâts sont localisés et directement visibles sur les zombis de manière très précise. Les éclairages très particuliers donnent un tout nouveau cachet aux pièces et couloirs familiers du fameux commissariat de police de Raccoon City. De quoi plonger encore plus facilement et irrémédiablement les joueurs dans la peau de Claire et Léon, face aux multiples périls qui les guettent dans les ténèbres. »

Capcom promet ainsi que les fans vont pouvoir redécouvrir Resident Evil 2 sous un tout nouveau jour, tout en conservant la magie de l’épisode d’origine. On espère évidemment que l’on pourra très prochainement découvrir une « vraie » séquence de gameplay de ce Remake, mais de notre côté, on a plus que hâte de pouvoir se replonger dans cette aventure gravée dans nos mémoires depuis déjà 20 ans maintenant. Vivement le 25 janvier 2019 donc !