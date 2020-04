Resident Evil 3, Final Fantasy VII Remake, BAFTA découvrez les principales sorties et événements jeux vidéo d’avril 2020

Les principales sorties jeux vidéo, les événements, les conventions, les conférences et les rumeurs à surveiller – voici l’agenda du jeu vidéo et toutes les dates à surveiller pour ce mois d’avril 2020. À découvrir en vidéo ou par écrit dans un format express, mais efficace !

Même si, on ne vous le cache pas, c’est beaucoup moins la fête que prévu suite à la situation délicate dans le monde entier. Voici tout de même ce qu’il ne faut pas louper !

Resident Evil 3 Remake (3 Avril)

Supports : PS4, Xbox One, PC

Le 3 avril, c’est donc la sortie officielle de Résident Evil 3 Remake sur PS4, Xbox One et PC, bien que le jeu est d’ores et déjà disponible depuis fin mars. Vous retrouverez d’ailleurs notre test sur Presse-citron. Préparez-vous à retourner dans la terrifiante ville de Raccoon City pour y affronter le Nemesis aux abords du fameux commissariat !

Final Fantasy VII Remake (10 Avril)

Supports : PS4

Le 10 avril 2020, ce sera le grand retour de Cloud et sa bande dans le premier épisode Final Fantasy VII Remake sur PS4. Préparez-vous à retrouver la ville de Midgar et faire face à une équipe de bioterroriste dans ce jeu qui s’annonce assez incroyable. Certain d’entre vous on peut-être même déjà la chance de jouer au jeu qui lui aussi est envoyé en avance par Square Enix en raison de la crise sanitaire.

MotoGP 20 (23 Avril)

Supports : PS4, Xbox One, PC, Switch

Le 23 avril, les passionnés de motos pourront se lancer dans une nouvelle carrière de pilote de MotoGP avec l’édition 2020 du jeu de course alors que la saison officielle de MotoGP est pour le moment repoussée à une date inconnue. L’occasion de combler notre manque de sport mécanique actuellement !

Trials Of Mana (24 Avril)

Supports : PS4, PC, Switch

Le 24 avril, ce sera la sortie du très attendu remake de Trials of Mana qui débarquera sur PC, PS4 et Switch. Le remake HD de l’épisode 3 sorti uniquement au Japon et connu donc en Europe sous le nom Trials of Mana. Un jeu Japan-RPG qui propose dès le début de l’aventure de faire le choix de trois personnages et de partir dans une aventure épique à la recherche de l’épée Mana, et sauver l’arbre Mana menacé par des esprits mystérieux.

Gears Tactics (28 Avril)

Supports : Xbox One, PC

Enfin, le 28 avril ce sera la sortie de Gears Tactics, le prochain spin-of de la série et l’univers de Gears of War. Microsoft propose cette fois un jeu différent avec une orientation tactique et un système de combat au tour par tour. Un système de gameplay très différents des jeux originaux de la saga !

BAFTA Games Awards 2020 (2 Avril)

Au niveau des rendez-vous, cela devient évidemment très compliqué étant donné que la majeure partie des événements dans le monde sont soit repoussés, soit annulé. Cependant, pour les passionnés de jeux vidéo vous aurez le plaisir d’assister à la fameuse cérémonie des BAFTA. En effet, ce soir, le 2 avril 2020 la cérémonie sera tout de même retransmise dans une version différente afin de récompenser les meilleurs jeux de l’année et nous faire passer un petit moment de détente et de divertissement dans cette situation assez délicate !

L’Apéro du JV (Tous les jours)

Le concept de l’Apéro du JV ? Tous les jours, une émission en live sur Twitch pour boire un verre virtuel avec trois invités pour parler Pop Culture ! Jeux vidéo, cinéma, séries, littérature, tech et bien plus encore ! L’idée est de passer un moment détente et de nous divertir ensemble. Le petit plus ? C’est ouvert à tous et vous pouvez vous aussi participer à l’émission ! Alors, rendez-vous tous les jours de 18h à 19h sur Twitch et inscrivez-vous via le mail suivant : aperojv@gmail.com

Au niveau des rumeurs, là encore en cette période assez particulière on ne peut pas trop faire le listing des choses à venir. Au cours du mois de mars, PlayStation a enfin communiqué sur la PS5, Nintendo a réalisé son très bref « mini-Nintendo Direct » et ce mois d’avril risque d’être assez calme en termes d’annonces et d’événements. On va donc vous remercier maintenant et vous donner rendez-vous pour l’Agenda de début mai en espérant des jours meilleurs et de bonnes nouvelles à vous annoncer !