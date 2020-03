Resident Evil 3 : infos, date de sortie, collector, détails et plus encore !

L’une des licences les plus mythiques du jeu vidéo est bientôt de retour, avec l’un de ses opus les plus emblématiques. Le 3 avril prochain, Resident Evil 3 Remake débarquera sur PS4, Xbox One et PC pour le plus grand bonheur des joueurs qui aiment se faire peur.

L’année dernière, les joueurs du monde entier pouvaient déjà se faire quelques frayeurs avec un premier run à Racoon City grâce au très bon Resident Evil 2 Remake. La poursuite du Nemesis sera-t-elle aussi savoureuse ? En attendant, voici l’essentielle des choses à savoir en attendant la sortie de ce titre très attendu !



DATE DE SORTIE : 3 Avril 2020

ÉDITEUR : Capcom

DÉVELOPPEUR : Capcom

DÉBUT DU PROJET : 2017

SUPPORTS : PS4 , Xbox One , PC

MULTIJOUEURS : Oui

SEASON PASS : Non

MICRO-TRANSACTIONS : Non



FUYEZ LE NEMESIS

Projet qui devait sortir à la base en même temps que Resident Evil 2 Remake en janvier 2019, Capcom décide finalement de sortir les deux jeux séparément. Annoncé lors du State of Play de PlayStation en décembre 2019, Resident Evil 3 promet de beaux moments de frayeurs pour les fans de la série.

Après les aventures de Leon S Kennedy et de Claire Redfield dans le fameux commissariat de Racoon City, découvrez les aventures de Jill Valentine qui se déroulent au même moment que le second opus dans cette même ville de Racoon City. Jill est un membre STARS et va devoir faire face à l’arme secrète redoutable de la société pharmaceutique Umbrella. L’une des armes biologiquement modifiées les plus redoutables de la série : Le Nemesis.

En plus de cela, les joueurs pourront prolonger leur plaisir en ligne avec le Project Resistance. Un mode multijoueur ou plusieurs joueurs devront survivre face à un genre de Monsieur X très puissant qui aura de nombreux avantages sur les joueurs.

POURQUOI EST-IL SI ATTENDU ?

Au même titre que Resiendet Evil 2, ce troisième opus fait partie des opus préférés des fans de la saga Resident Evil. Lancé en septembre 1999 au Japon, en février 2000 en Europe, cet opus fut extrêmement bien reçu par la critique et les joueurs. Action, survie, suspense, Resident Evil 3 est le mélange parfait de la formule survival-horror.

Avec l’excellent travail réalisé par les équipes de Capcom en 2019 sur Resident Evil 2 Remake, les joueurs trépignent d’impatience de découvrir cette version remake du troisième opus de la saga Resident Evil. D’autant plus que cette fois, un mode en ligne accompagnera l’expérience pour prolonger un peu plus le plaisir seul, ou entre amis !

🍋 L’AVIS DE LA PRESSE 🍋 C’est donc mi-février que la presse a pu s’essayer pour la première fois à cette version Remake de Resident Evil 3 : Nemesis. Là encore, sans surprise, ce sont globalement de très bons retours qui en ressortent. On sent que le moteur graphique et les travaux de Resident Evil 2 Remake sont repris pour cet opus. Un petit arrière-goût de déjà vu, mais le plaisir semble toujours présent 20 ans plus tard, notamment grâce à un Nemesis encore plus violent et plus féroce que dans l’opus original.

QU’EST-CE QUE L’ON SAIT POUR LE MOMENT ?

Côté Scénario : Côté scénario, Resident Evil 3 Remake reprendra le même que le jeu d’origine en 1999. Deux mois après s’être échappée du fameux manoir de Racoon City, Jill Valentine décide de rester dans la ville de Racoon City pour enquêter sur le fameux laboratoire secret d’Umbrella. Elle tente d’échapper à la ville qui est en train de se faire infecter par le virus-T, 24h avant le début des événements de Resident Evil 2.

La fuite ne va pas se dérouler comme prévu et Jill se retrouve dans le fameux commissariat de Racoon City et doit faire face au Nemesis, une arme biologique d’Umbrella Corporation qui à pour but d’exterminer tous les agents de police de la ville. C’est une course contre la montre qui débute pour Jill qui va devoir à tout prix arrêter ce massacre !

Les développeurs de Capcom ont cependant annoncé qu’il devrait y avoir des nouveautés encore plus importantes que celles de Resident Evil.2 Remake dans ce nouveau jeu. Les fans de la saga risquent donc d’avoir de belles surprises. Une partie du scénario a été réécrite dans le but de donner plus de profondeurs aux personnages secondaires de l’histoire.

Pour ce qui est du gameplay :

Le jeu est à la troisième personne

Vous contrôlez Jill Valentine

Il n’y aura pas plusieurs personnages jouables

Plusieurs armes seront disponibles pour vous échapper de cette mauvaise situation

Le jeu ne proposera pas plusieurs fins

Resident Evil 3 Remake est plus orienté action que le remake du second opus

Il ne devrait plus être possible de choisir d’affronter ou non le Nemesis

L’histoire devrait durer une dizaine d’heures

🍋 LES ÉDITIONS COLLECTOR 🍋 Pour ce grand retour, Resident Evil Remake est disponible en deux éditions. L’édition standard qui ne propose que le jeu, mais également une édition collector au prix fort de 179,99€ qui propose de nombreux bonus physiques et dématérialisée dans le jeu. Une carte collector recto et verso des plans de Raccoon City, la soundtrack digitale de Resident Evil 3, un artbook collector, une statue de Jill Valentine, une boîte collector des S.T.A.R.S pour ranger vos items et une tenue alternative pour les personnages inspirés du jeu d’origine en 1999. N’hésitez pas à consulter notre guide de précommande juste ici !

LE MULTI JOUEUR DE RESIDENT EVIL 3

Le mode en ligne de Resident Evil 3 se nommera « Project Resistance » ou « Resident Evil Resistance ». Il s’agit donc d’un mode de jeu avec un gameplay asymétrique dans lequel quatre joueurs incarneront des survivants tandis qu’un cinquième joueur incarnera le maître du jeu (du 4v1).

Les survivants vont donc devoir s’allier pour survivre face au cinquième joueur. Leur seul avantage sera d’être plus nombreux alors que le maître du jeu pourra déclencher de nombreux pièges dans les différentes zones du jeu. Les survivants devront donc rester envie dans une limite de temps pour remporter la partie.

CE QU’IL FAUT RETENIR DE RESIDENT EVIL 3 REMAKE

En bref, ce que nous pouvons retenir de ce Resident Evil 3 Remake :