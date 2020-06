Resident Evil : plus de 100 millions de ventes dans le monde depuis 1996 !

Capcom n’est pas peu fier d’annoncer aujourd’hui que sa licence horrifique Resident Evil s’est écoulée en 2020 à plus de 100 millions d’exemplaires dans le monde. Rappelons que le premier épisode a vu le jour en 1996, sur PlayStation, et a clairement posé les bases d’un nouveau genre de survival horror.

100 millions de ventes pour la saga Resident Evil

Il y a quelques jours, Capcom officialisait le tout nouveau Resident Evil Village, huitième épisode de sa licence née en 1996. Un jeu qui est (très) attendu par de nombreux fans, et dont la sortie est calée à 2021, sur PlayStation 5, mais aussi sur PC et Xbox Series X.

Une première pour Capcom !

Dans le même temps, cette même série Resident Evil vient de franchir un cap fatidique, puisqu’elle est devenue la première licence Capcom à franchir le seuil des 100 millions de ventes dans le monde. Depuis 1996, les fans ont toujours été au rendez-vous, et même si la qualité de certains opus laisse à désirer, force est d’admettre qu’après un sérieux passage à vide il y a quelques années, la saga a retrouvé de sa superbe depuis le lancement de Resident Evil 7.

En effet, dopé au moteur graphique maison RE Engine, cet opus a marqué une véritable révolution pour la série, et le futur opus Village constituera la suite directe de cet épisode mettant en scène Ethan et sa femme Mia. Entre temps, Capcom s’est rappelé au bon vieux temps, avec le lancement récent des refontes de Resident Evil 2 et de Resident Evil 3.

Une licence Resident Evil (Biohazard) 100% nippone à l’origine, et qui s’est écoulée à plus de 20 millions d’exemplaires sur l’archipel selon Capcom. Rappelons toutefois que ce même Capcom est un roi du recyclage, avec des épisodes lancés et relancés sur de nombreuses consoles et générations de machines. Resident Evil 4, pour ne citer que lui, a été lancé sur GameCube, puis sur PS2, avant d’être porté sur PC, PS3, Xbox 360, Nintendo Wii et Wii U, et plus récemment sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.