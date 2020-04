Résumé du nouveau Stadia Connect, est-ce la prise de parole que l’on attendait ?

Google Stadia, c’est une nouvelle façon de jouer aux jeux vidéo. Une façon simple, rapide, dont le concept est de jouer sans console par l’intermédiaire du Cloud Gaming. Annoncé l’année dernière, lors de la Game Developers Conference, le service à beaucoup de mal à séduire les joueurs de la planète. Système entièrement fonctionnel, mais qui manque cruellement de contenu.

Après huit mois de silence, Google a organisé hier soir un deuxième « Stadia Connect » dont le but était de dévoiler l’avenir de Google Stadia. Résumé des principales annonces de ce court moment. Est-ce le retour en force de Google ?

En préambule de l’émission, Google a bien entendu rappelé que le service « Stadia » est désormais disponible dans 14 pays (dont la France). Depuis son lancement en novembre dernier, il était seulement possible de craquer pour la version « pro » et payante. Désormais, il est possible de souscrire gratuitement au service. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur le site officiel de Stadia et vous connecter avec une adresse Gmail. . N’hésitez pas à consulter notre article pour plus de détails. Google a également précisé que si vous souhaitez essayer la version « Pro », deux mois vous seront offerts avec également deux jeux au choix parmi une sélection qui est loin d’être incroyable.

5 jeux EA à venir

Nous apprenons donc que cinq jeux EA vont arriver (tardivement) sur Stadia. Car oui, Star Wars Jedi Fallen Order, le prochain Madden et le prochain FIFA seront au programme ! Mais du coup, il faudra attendre l’automne pour bénéficier de ces jeux-là. Autant vous dire qu’annoncer ces jeux maintenant est assez intéressant, mais aussi anecdotique étant donné qu’ils ne seront pas accessibles avant plusieurs mois. Notons que deux jeux Electronic Arts non annoncés sont eux aussi au programme pour cet automne. Google reparlera de leur partenariat avec EA en cours d’année.

Octopath Traveler sur Stadia

Le très bon Octopath Traverler arrive également sur Stadia. Il s’agit d’un jeu (de 2018) sorti uniquement sur Switch et PC (en juin 2019). Deux ans après sa sortie, le jeu arrive (au prix fort de 59,99€). À noter que ce jeu n’est toujours pas disponible sur PS4 et Xbox One.

Ce sera également l’arrivée du dernier Zombies Army 4 : Dead War qui arrive le 1er mai au prix de 49,99€. Un spin-off de la série qui nous permet une nouvelle fois de passer de nombreuses heures à tuer des zombies nazis. La version Stadia sera accompagnée de la mission supplémentaire « Blood Count ».

PUBG se lance dans le Cloud Gaming !

Autre grosse annonce de la soirée, c’est l’arrivée du fameux PUBG. Le jeu est disponible dès maintenant, il est totalement cross-play (donc vous pouvez jouer en ligne contre des joueurs PS4, Xbox…). Le jeu est proposé au prix de 29,99€. Il est gratuit pour les joueurs Stadia Pro. Le jeu est proposé également en plusieurs versions :

PUBG : PIONNER EDITION (39,99 € OU GRATUIT AVEC UN COMPTE STADIA PRO)

Le jeu de base

Le Survivor Pass : Cold Front

Un ensemble de skins exclusifs à Stadia

PUBG CHICKEN DINNER EDITION (89,99€ JUSQU’AU 20 JUILLET, 34,99€ POU LES ABONNÉS STADIA PRO)

Le jeu de base

Le Survivor Pass : Cold Front

Un ensemble de skins exclusifs à Stadia

6000 G-Coins

Le Brown Hat Ranger Set

L’Ivory School Uniform Set

Le Cheerleader Set

Le Factory Worker Set

Le Hipster Set

À côté de ces annonces-là, une multitude de petits jeux indés ou de la hauteur du double « A » ont été présenté (environ une dizaine). Bien que le service évolue petit à petit, on peut bien sentir la volonté de Google de toucher un très large public de joueurs occasionnels, mais que ce n’est pas encore avec ce genre de choses que le service touchera les joueurs confirmés. Affaire à suivre au cours de l’année avec les nouveaux potentiels partenariats.