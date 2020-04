Stadia : la version gratuite est enfin disponible

L’année dernière, Google s’est lancé dans le jeu vidéo. Toutefois, contrairement à d’autres entreprises, comme Microsoft, Sony, ou Nintendo, Google ne vend pas de console, mais propose le service de cloud gaming Stadia.

Les jeux sont exécutés dans les serveurs de Google, puis les images sont diffusées en streaming sur l’appareil de l’utilisateur. Grâce à ce mécanisme, on peut jouer à des jeux AAA sur un smartphone comptable, un Chromecast Ultra, ou un ordinateur moyen (pas besoin d’avoir un ordinateur de gaming).

Dans un premier temps, l’accès à Stadia était payant puisqu’il fallait avoir un abonnement mensuel « Pro » pour utiliser la plateforme. Mais aujourd’hui, la version gratuite de Stadia, annoncée en 2019, est enfin disponible. Cette semaine, Google déploie cette version gratuite dans les 14 pays où la plateforme est déjà disponible, dont la France. Pour jouer, il suffit d’aller sur Stadia.com et d’utiliser un compte Gmail.

Une bonne raison de rester chez vous

Par ailleurs, dans le cadre du lancement de cette nouvelle offre gratuite, et afin d’encourager la pratique de la distanciation sociale, Google offre deux mois d’abonnement « Pro » à tous ceux qui s’inscrivent sur la plateforme. Et si vous êtes déjà un abonné Stadia Pro, les deux prochains mois ne vous seront pas facturés.

En plus de cela, Google donne également un accès illimité, à tous les joueurs, à neuf jeux, dont GRID, Destiny 2 : The Collection, et Thumper. D’autres titres sont disponibles sur le catalogue de Stadia, mais il faudra acheter ceux-ci, comme le ferait un utilisateur de console physique, pour y jouer.

« Nous sommes confrontés à certaines des périodes les plus difficiles de notre mémoire récente. Garder une distance sociale est vital, mais rester à la maison pendant de longues périodes peut être difficile et faire souffrir d’isolement. Les jeux vidéo peuvent être un moyen précieux de socialiser avec vos amis et votre famille lorsque vous êtes coincé à la maison. Nous offrons donc aux joueurs de 14 pays un accès gratuit à Stadia Pro pendant deux mois », écrit Phil Harrisson, le vice-président responsable de Stadia.

On notera aussi que Google a décidé de réduire le débit de Stadia, afin de ne pas créer de congestion sur les réseaux. La firme développe une fonctionnalité qui réglera la résolution par défaut à 1080p au lieu de la 4K. « La grande majorité des personnes sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable ne remarqueront pas une baisse significative de la qualité de jeu, mais vous pouvez choisir vos options d’utilisation des données dans l’application Stadia », indique Phil Harisson. En temps normal, la possibilité de jouer en 4K fait partie des avantages proposés aux abonnés Stadia Pro, par rapport à ceux de l’offre gratuite.