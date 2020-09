Rétrocompatibilité, Upgrade, version next-gen… Que signifie ce langage autour de la PS5 et de la Xbox Series X ?

La next-gen arrive à grands pas et avec elle apporte un lot de nouvelles expressions, de termes et autres langages assez étranges et compliqués à comprendre pour ceux qui n’ont pas tout minutieusement suivis ou qui ne s’y connaissent pas vraiment. Si l’on rajoute à cela le fait que ni Sony ni Microsoft ne fut très précis sur certains points, et des éditeurs tiers qui n’en font un peu qu’à leur tête… Nous arrivons à une situation ou ce sont les joueurs et les consommateurs qui sont perdus ! Pour cela, voici un petit rappel des trois expressions que l’on voit le plus souvent et qu’il faut différencier pour ne pas s’emmêler les pinceaux !

PART.01 – La rétrocompatibilité

La rétrocompatibilité c’est le plus simple. Comme son nom l’indique, cela parle du « rétro » et cela signifie que vos anciens jeux pourront fonctionner sur PS5 et Xbox Series X/Xbox Series S.

Sur Xbox Series X, ce sont tous les jeux Xbox One (sauf les jeux Kinect) qui seront rétrocompatibles. Il y aura également tous les jeux Xbox et Xbox 360 d’ores et déjà rétrocompatibles sur Xbox One X. Dans les prochaines semaines et les prochains mois, ce sont des milliers de jeux Xbox et Xbox 360 qui deviendront rétrocompatibles. En plus de cela, la Xbox Series X permettra automatiquement d’améliorer le rendu de vos anciens jeux.

Il en est de même sur Xbox Series S. Cependant, la console étant pensée pour la 2K (et non la 4K) et ne possédant que 7,5 Go de RAM, elle ne pourra pas améliorer automatique les jeux rétrocompatibles comme le fera la Xbox Series X et comme peut déjà le faire la Xbox One X. De plus, la console ne bénéficiant pas de lecteur de disques, seuls vos jeux numériques seront rétrocompatibles avec la Xbox Series S. Pour les jeux en version boîte, ils ne seront rétrocompatibles qu’avec la Xbox Series X.

Du côté de la PlayStation 5 et de la PS5 Digitale, ce sont 99% des jeux PS4 qui seront rétrocompatibles. Donc autant dire pratiquement tous. Aucune rétrocompatibilité avec les jeux PSOne, PS2 et PS3. Là encore, comme avec la Xbox Series S, la PS5 Digitale Edition ne permettra pas une rétrocompatibilité avec vos jeux « physiques », mais uniquement avec les jeux « numériques ».

PART.02 – L’UPGRADE « GRATUITE » (OU NON)

Après la rétrocompatibilité, nous avons « l’upgrade ». Le terme un peu archaïque signifie « mise à jour ». Cela va concerner surtout les jeux de cet été ainsi que de la rentrée et les jeux qui vont sortir juste avant l’arrivée de la Xbox Series X, de la Xbox Series S et des PS5 (FIFA 21, Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Call of Duty Black Ops Cold War….).

Pour ces jeux-là, si vous achetez une version PS4 ou Xbox One, les éditeurs peuvent choisir de vous offrir la version PS5 gratuitement ou avec un supplément. Selon les éditeurs et les jeux, cette mise à jour vers la next-gen peut être plus avantageuse que d’autres.

Certains jeux/éditeurs ne proposeront que le minimum syndical et vous proposeront juste un jeu compatible sur next-gen, légèrement plus beau et plus rapide grâce aux SSD de la PS5 et des Xbox. Mais d’autres jeux/éditeurs vous permettront d’accéder à une version bien plus soignée sur next-gen avec pourquoi pas de la 4K et du 60FPS (voir même du 120 FPS sur Dirt 5).

Mais cela va vraiment varier en fonction des jeux et des éditeurs. Sinon, cela s’apparentera à de la rétrocompatibilité avec pas beaucoup de changements.

PART.03 – LA VERSION NEXT-GEN

Enfin, la dernière version ce sont les « Versions Next-Gen ». Pour le moment, nous pouvons citer trois exemples avec The Witcher III, Grand Theft Auto V et CyberPunk 2077.

GTA V est disponible depuis septembre 2013 sur PS3 et Xbox 360. Depuis novembre 2014 sur PS4 et Xbox One. Et depuis avril 2015 sur PC. En juin dernier, Rockstar a annoncé que le jeu arriverait également sur PS5 et Xbox Series X en 2021. Le jeu sera rétrocompatibles à partir de novembre sur PS5 et Xbox Series X/Series S, mais en 2021, ce sera vraiment une toute nouvelle version complètement retravaillée avec du contenu supplémentaire qui arrivera.

Il en est de même avec CyberPunk 2077 qui lui sortira le 19 novembre prochain. Ce jour-là, le jeu sortira sur PS4, Xbox One et PC. Il sera rétrocompatible sur PS5 et les Xbox Series X et Series S. Cependant, il faudra attendre 2021 pour une version next-gen grandement améliorée.

Le petit hic, c’est que pour ces versions améliorées, c’est là encore au choix des éditeurs. CD Projekt Red, les développeurs de The Witcher III et de CyberPunk 2077 ont d’ores et déjà confirmé que les versions « next-gen » seront gratuites et offertes aux joueurs ayant les jeux CyberPunk et The Witcher sur PS4 ou Xbox One.

Du côté de Rockstar et GTA V, qui se prépare à arriver sur sa troisième génération de console (pour exploser un peu plus de records), nous n’avons aucune information. Nous ne savons pas encore s’il faudra de nouveau passer à la caisse ou si le jeu sera offert pour les possesseurs des versions PS4 et Xbox One.