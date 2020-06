Ridley Scott ne lâche pas encore l’affaire pour un autre film Alien

La saga Aliens a connu un impressionnant retour au premier plan cinématographique au cours des 10 dernières années. Prometheus puis Alien : Covenant, sortis en 2012 et 2017, ont redonné ses lettres de noblesse à une franchise que l’on pensait destinée à rester au chaud dans nos filmographies. Le personnage d’Ellen Ripley, incarné par Sigourney Weaver a été remplacée par de nouveaux acteurs majeurs et on a notamment eu le droit à un méchant XXL : David. Mais, le second n’a pas eu l’accueil que les studios espéraient du côté du box-office. Résultat, la saga a été mis en pause indéterminée. Et le sujet pose problème à Ridley Scott, qui a toujours vu ces films comme faisant partie d’une trilogie.

Ridley Scott veut relancer Alien : Awakening

La principale évolution dans ce dossier au cours des dernières années, c’est bien entendu le fait que ce soit désormais Disney qui possède la franchise. Une situation qui avait poussé Ridley Scott à se faire discret. Mais, alors que le dossier semblait au point mort, il s’est exprimé dans une interview à LA Times.

Je crois toujours qu’Alien n’est pas du tout à bout de souffle, mais je pense qu’on devrait de nouveau évoluer maintenant.Ce que j’ai toujours eu en tête en dirigeant le premier Alien, c’est de savoir pourquoi une créature comme celle-ci a-t-elle été fabriquée et pourquoi voyage-t-elle dans cette espèce de vaisseau de guerre, qui transportait une cargaison de ces œufs ? Quel était le but de ce vaisseau et quel était le but de ces œufs ? C’est le truc qu’il faut questionner : qui, pourquoi et dans quel but ? Je crois que ce sera la prochaine idée à explorer…

Ce qu’il dévoile ici est clairement l’histoire que l’on devait pouvoir découvrir à travers le film Alien : Awakening. Un épisode qui aurait aussi pu permettre de lier les deux sagas.