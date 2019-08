Robert De Niro porte plainte, une ex-employée passait son temps sur Netflix

Elle s’appelle Chase Robinson, elle aurait démissionné en avril dernier de la société de production Canal Production, créée par l’acteur new-yorkais Robert De Niro. Cette ex-employée vient de voir son départ médiatisé alors que nos confrères de Variety ont pu mettre la main sur un dossier de procès souhaité par Robert De Niro à son sujet.

Alors que le départ n’avait pas été très à l’amiable entre les deux partis, voilà que la société Canal Production vient d’indiquer réclamer la somme de 6 millions de dollars à Robinson. Pendant ses derniers temps dans l’entreprise, la femme avait été promue au titre de vice-président de la production et des finances de la société.

Un temps de travail consacré à des séries Netflix

Si l’affaire n’en est qu’à ses débuts et que Chase Robinson est pour l’heure innocente, Canal Production a porté plainte pour deux raisons. La première concernerait un temps de travail accordé de façon importante à des séries Netflix. « Regarder des émissions sur Netflix n’était en aucune manière liée aux devoirs et responsabilités de l’emploi de Robinson ; elle s’en tenait pour son divertissement personnel, son amusement et son plaisir à des moments où elle était payée pour travailler », relègue Variety dans une note du procès.

L’entreprise semble avoir eu accès à l’historique de navigation de l’ex-employée, qui aurait selon eux passé « beaucoup de temps » à regarder Netflix, avec 55 épisodes de « Friends » visionnés en quatre jours en janvier, 20 épisodes de « Arrested Development » et 10 épisodes de « Schitt’s Creek » en mars.

Le reste de la plainte provient de l’utilisation exubérante des fonds de l’entreprise pour des notes d’hôtels et de restaurants. De nombreuses factures au nom de la société auraient été transmises, dont notamment 12 696 $ au restaurant chic Paola’s à New York étalés sur une durée de 2 ans, 8.923 $ chez Dean & DeLuca mais également 32 000 $ de chauffeurs Uber et taxis.

Une lettre de recommandation non signée par Robert de Niro

Le procès mentionne que Chase Robinson aurait fait ses débuts dans l’entreprise en tant qu’assistante pour l’acteur américain d’origines italiennes. Notamment primé aux Oscars en 2008, l’acteur connu pour ses films « Taxi Driver » (1976), « Les affranchis » (1990) ou encore « Casino » (1995) mentionnait avoir refusé de signer une lettre de recommandation que l’ex-employée avait rédigé au moment de son départ.

Ironie du sort, Robert De Niro se verra accordé un rôle dans un prochain polar de Martin Scorsese, baptisé « The Irishman », qui sera distribué exclusivement sur… Netflix.